Bizarro! Clube leiloa camisa de jogador que nunca foi contratado

Clube produziu o uniforme em 2013 para anunciar o atacante Peter Odemwingie, mas o acordo com o West Bromwich fracassou na etapa final

Em janeiro daquele ano, o QPR disputava a Premier League e havia acertado com o West Bromwich Albion a chegada do jogador, que acumulava boas atuações na Inglaterra e já defendia a seleção da Nigéria com regularidade. Com o acordo encaminhado, o clube londrino agilizou o processo e estampou o nome de Odemwingie na camisa que exibiria no anúncio oficial.

O Queens Park Rangers vai levar a leilão uma camisa que deveria ter sido usada por Peter Odemwingie há mais de uma década. O clube, que hoje disputa o Championship, a segunda divisão inglesa, recuperou a peça produzida especialmente para a apresentação do atacante em 2013, quando a transferência parecia certa.

Entretanto, a negociação tomou outro rumo. Apesar de o atacante viajar até Londres para assinar o contrato, ele nem sequer passou na porta de Loftus Road. Nos momentos decisivos, QPR e West Bromwich divergiram sobre pontos finais do acordo, o que acabou enterrando a contratação.

Quase 12 anos depois da frustrada tentativa, porém, o QPR decidiu transformar o episódio em ação de marketing. Segundo o canal de TV Sky Sports, o leilão da camisa está marcado para esta quarta-feira (10) e deve atrair torcedores interessados em uma curiosidade histórica do clube.

Ao longo da carreira, Peter Odemwingie construiu trajetória sólida no futebol inglês, com passagens por clubes como West Bromwich Albion, Stoke City e Bristol City. No total, marcou 146 gols em mais de 500 partidas. Ele representou a Nigéria em dois Mundiais, quatro edições da Copa Africana de Nações e nos Jogos Olímpicos.

