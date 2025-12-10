Alysson fica perto de deixar o Grêmio; negociação com Aston Villa avança

Aston Villa indica que pagará aproximadamente R$ 63 milhões para contratar o atacante, além de pouco mais de R$ 15 milhões em bônus

A concretização do negócio depende apenas de ajustes finais, principalmente sobre a cláusula de porcentagem em futura venda, solicitada pelo clube gaúcho. A tendência é que o Aston Villa aceite a condição para liberar o fechamento da transferência.

O atacante Alysson está próximo de ser vendido pelo Grêmio ao Aston Villa, após quase um ano de destaque no time profissional. As negociações avançaram nas horas finais desta terça-feira (9), e há expectativa de que o acordo seja concluído ainda nesta quarta-feira (10). O Tricolor deve receber 90% do valor acertado, com um montante inicial estimado em 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões), além de 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões) em bônus por metas.

A postura de Alysson também chamou atenção durante o processo. O jogador detinha 20% dos direitos econômicos, mas decidiu ceder 10% ao Grêmio para facilitar o acordo e garantir maior lucro ao clube na negociação.

Promovido ao elenco principal no decorrer da temporada, Alysson, de 19 anos, participou de 39 partidas, marcou dois gols e deu três assistências. Aliás, antes das contratações de Carlos Vinícius e Willian, na segunda janela de 2025, chegou a ser a principal opção ofensiva da equipe.

Luís Castro surge como favorito ao lugar de Mano

Paralelamente à negociação do atacante, o Grêmio, inclusive, iniciou a busca por um novo técnico. Após reunião pós-Brasileirão, clube e Mano Menezes decidiram pela rescisão. Com isso, a nova diretoria voltou ao mapeamento de treinadores e definiu Luís Castro, ex-Botafogo, como o principal alvo para comandar o time a partir de 2026.

Segundo o jornal Zero Hora, o Grêmio só avançou no interesse pelo treinador português, de 63 anos, após anunciar oficialmente, na terça-feira (9), a saída de Mano Menezes; mesmo assim, ainda não procurou o técnico.