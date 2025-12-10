Alisson pode deixar o Liverpool e retornar ao futebol italiano

Alisson, de 33 anos, tem contrato até junho de 2027. Contudo, não há sinais de renovação. O Liverpool, aliás, pode iniciar uma reformulação em breve, motivada pela iminente saída de Mohamed Salah. O egípcio, de 33 anos, tem perdido espaço com o técnico Arne Slot em 2025/26, e cogita sair no fim da temporada.

A crise no Liverpool pode causar a saída de mais um ídolo. Afinal, o goleiro Alisson tem o futuro incerto, principalmente após a chegada de Giorgi Mamardashvili, que é mais novo e é visto com potencial para o futuro. Assim, o Milan monitora a situação do brasileiro e demonstrou interesse na contratação, de acordo com a “Sky Sport”, da Suíça.

Assim, a saída de Salah pode indicar o início do fim de uma geração histórica no Liverpool. Entre os grandes nomes dessa geração está o brasileiro Alisson. Afinal, o goleiro foi o titular de todas as grandes conquistas, como o Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. Contudo, a contratação de Mamardashvili já indiciou que o clube pensa num futuro sem o brasileiro.

Não seria a primeira vez que Alisson atuaria na Itália. Afinal, o goleiro saiu do Internacional para a Roma, em 2016. Ele atuou no clube da capital italiana até 2018, quando foi contratado pelo Liverpool. Pelo clube italiano, foram 64 jogos. Já pelo Liverpool, Becker ultrapassou a marca de 300 jogos e consolidou o seu nome na história do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.