Acordo do Vasco com a Nike deve render R$ 250 milhões

O Vasco conseguiu um aumento significativo nas receitas para 2026. Afinal, o Cruz-Maltino anunciou nesta última terça-feira (10) um acordo com a Nike como nova fornecedora de material esportivo. O contrato, portanto, prevê um valor de R$ 250 milhões em sete anos, sendo cerca de R$ 35 milhões por ano, de acordo com o “ge”.

No contrato anterior com a Kappa, o Vasco recebia R$ 600 mil fixo por ano, além de 13% em royalties de vendas de produtos. Agora, com a Nike o acordo prevê R$ 35 milhões por ano. O contrato, aliás, tem gatilhos para aumentar os valores, além de metas de vendas de camisas. Portanto, o ganho pode ser muito maior.