A maldição das semifinais: Vasco revive trauma histórico, mas reencontra rival que já eliminou

Ao longo de sua história na Copa do Brasil, o Vasco construiu um retrospecto marcante, mas incômodo. O Cruz-Maltino costuma chegar às semifinais, entretanto dificilmente avança para a decisão. Em nove participações nessa fase antes da edição atual, o time vascaíno foi eliminado sete vezes, um aproveitamento de apenas 22,22%, o que alimenta a narrativa de “maldição”. A primeira queda do Vasco aconteceu em 1993, diante do Cruzeiro. No ano seguinte, foi a vez do Grêmio eliminar o Cruz-Maltino na semifinal da Copa do Brasil. Em 1995, o Corinthians voltou a frustrar o torcedor vascaíno, que viu a terceira eliminação consecutiva em semifinais.

Em 1998, o Vasco mais uma vez foi eliminado para o Cruzeiro em uma semifinal da Copa do Brasil. No mesmo ano, o Cruz-Maltino conquistou a Copa Libertadores, confirmando a força em mata-matas, porém seguiu sem chegar em uma decisão na competição nacional. Quebra da maldição Isso só foi acontecer 8 anos depois. Em 2006, o Vasco conseguiu quebrar a maldição justamente contra o Fluminense, rival da atual edição. Na ocasião, o Cruz-Maltino venceu o primeiro jogo por 1 a 0, gol de Edílson "Capetinha". Já na segunda partida, o empate em 1 a 1, com gols de Valdiram e Petkovic, garantiu a classificação para a decisão. No entanto, a saga pelo título ainda demoraria para acontecer. A sina do Vasco em ser eliminado na semifinal continuou. Em 2008, o Vasco caiu para o Sport, nos pênaltis, com requinte de crueldade com o ídolo Edmundo. O atacante marcou o gol da vitória, mas acabou perdendo a penalidade. No ano seguinte, uma nova eliminação. O Corinthians voltou a surgir no caminho e, com dois empates, eliminou novamente o Cruz-Maltino.

O título e a busca pelo bi A redenção foi em 2011 e foi acompanhada do título inédito da Copa do Brasil. Depois de empatar no último minuto com o Avaí, em São Januário, o Cruz-Maltino bateu o time catarinense, por 2 a 0, na Ressacada, garantindo um lugar na decisão contra o Coritiba. O resto é história. A “maldição” voltou a aparecer no ano passado. Depois de perder para o Atlético, na Arena MRV, por 2 a 1, o Vasco se encaminhava para a decisão por pênaltis, em São Januário, pois vencia por 1 a 0. No entanto, nos minutos finais, Hulk acertou o ângulo, empatou a partida e eliminou o Cruz-Maltino. Agora, o destino coloca o Vasco novamente frente a frente com o Fluminense em uma semifinal de Copa do Brasil. O retrospecto assusta, mas o rival dá esperança. Afinal de contas, foi através do Tricolor que o Cruz-Maltino conseguiu quebrar a maldição pela primeira vez.