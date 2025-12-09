Valores podem afastar Gabigol de retorno ao Santos

Internamente, a diretoria alvinegra não quer se antecipar quanto ao assunto. Afinal, a temporada do Cruzeiro ainda não acabou. O Cabuloso disputa as semifinais da Copa do Brasil, com primeiro jogo nesta quarta-feira (10), contra o Corinthians. Com isso, a percepção da Baixada Santista não irá conversar sobre negociações antes do término da competição.

Com a possibilidade de saída de Gabigol do Cruzeiro , o Santos já iniciou as primeiras tratativas para o retorno do atacante à Vila Belmiro. Entretanto, a possibilidade de contratação do jogador encontra algumas barreiras dentro do Alvinegro, apesar de possuir alguns fatores positivos.

Porém, um dos principais empecilhos para a volta de Gabigol ao Peixe é o fator financeiro. O atacante possui o maior salário do Cruzeiro, cerca de R$ 2,5 milhões. No momento, o Santos passa por uma situação complicada em seus cofres e a palavra responsabilidade é adotada como lema para 2026.

“Ele está focado com os objetivos do Cruzeiro, com jogo importante que é a semifinal da Copa do Brasil, e o futuro nós vamos aguardar. Desde o dia que eu cheguei eu falo isso: no Santos, a primeira coisa é ter responsabilidade”, declarou o diretor de futebol Alexandre Mattos, após a vitória contra o Cruzeiro.

Pontos positivos

Inclusive, o dirigente pode ser um dos fatores positivos para a negociação. Já que Mattos e o atacante possuem uma boa relação, uma vez que ajudou o clube mineiro na contratação de Gabigol no começo do ano. Além disso, o jogador tem um vínculo pessoal com Neymar, já que namora a irmã do craque.

O nome de Gabigol é visto com bons olhos no Santos para resolver uma carência na posição. Tiquinho Soares dificilmente seguirá no clube, enquanto Lautaro Díaz não se firmou. Na última rodada do Brasileirão, o Peixe precisou recorrer ao improviso com Thaciano, que marcou dois gols e foi o responsável direto pela permanência na Série A.