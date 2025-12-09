Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Valores podem afastar Gabigol de retorno ao Santos

Atacante possui boa relação com diretor de futebol do Peixe, Alexandre Mattos, mas questão financeira pesa negativamente
Com a possibilidade de saída de Gabigol do Cruzeiro, o Santos já iniciou as primeiras tratativas para o retorno do atacante à Vila Belmiro. Entretanto, a possibilidade de contratação do jogador encontra algumas barreiras dentro do Alvinegro, apesar de possuir alguns fatores positivos.

Internamente, a diretoria alvinegra não quer se antecipar quanto ao assunto. Afinal, a temporada do Cruzeiro ainda não acabou. O Cabuloso disputa as semifinais da Copa do Brasil, com primeiro jogo nesta quarta-feira (10), contra o Corinthians. Com isso, a percepção da Baixada Santista não irá conversar sobre negociações antes do término da competição.

Porém, um dos principais empecilhos para a volta de Gabigol ao Peixe é o fator financeiro. O atacante possui o maior salário do Cruzeiro, cerca de R$ 2,5 milhões. No momento, o Santos passa por uma situação complicada em seus cofres e a palavra responsabilidade é adotada como lema para 2026.

“Ele está focado com os objetivos do Cruzeiro, com jogo importante que é a semifinal da Copa do Brasil, e o futuro nós vamos aguardar. Desde o dia que eu cheguei eu falo isso: no Santos, a primeira coisa é ter responsabilidade”, declarou o diretor de futebol Alexandre Mattos, após a vitória contra o Cruzeiro.

Pontos positivos

Inclusive, o dirigente pode ser um dos fatores positivos para a negociação. Já que Mattos e o atacante possuem uma boa relação, uma vez que ajudou o clube mineiro na contratação de Gabigol no começo do ano. Além disso, o jogador tem um vínculo pessoal com Neymar, já que namora a irmã do craque.

O nome de Gabigol é visto com bons olhos no Santos para resolver uma carência na posição. Tiquinho Soares dificilmente seguirá no clube, enquanto Lautaro Díaz não se firmou. Na última rodada do Brasileirão, o Peixe precisou recorrer ao improviso com Thaciano, que marcou dois gols e foi o responsável direto pela permanência na Série A.

