Sérgio Ramos publica carta de despedida do Monterrey: “Sempre recordarei com saudade”

Sérgio Ramos anunciou sua saída dos Rayados após a eliminação na semifinal do Campeonato Mexicano, no último sábado (06). Apesar da falta de títulos, os números individuais do espanhol no Monterrey impressionam. O zagueiro atuou em 34 partidas e mostrou seu faro de artilheiro ao marcar oito gols. Essa média ofensiva alta, característica marcante de sua carreira, ajudou o time em momentos cruciais.

Agora, fica a expectativa se o jogador seguirá atuando ou irá deixar os gramados. No ano passado, antes de acertar com o Monterrey, o zagueiro chegou a ser oferecido a quatro clubes brasileiros, que não seguiram com a negociação por questões financeiras.

Confira a mensagem de despedida de Sérgio Ramos

“Dizer adeus nunca é fácil. Termina uma etapa que arrancou cheia de sonho em fevereiro e que me permitiu descobrir um país, uma cidade, um futebol e isso me deixa muitas experiências novas e acima de tudo muitos amigos.

Pra sempre me orgulharei de ter usado a braçadeira de capitão de Rayados, de ter liderado a equipe no primeiro Mundial de Clubes no seu novo formato, de ter lutado no Encerramento, na Abertura, na Leagues Cup, na Concacaf Champions Cup… e de ter defendido corajosamente o Gigante de Aço ao seu lado em todos os jogos que jogamos em casa.

Deixei tudo no campo e fora dele para poder dar o meu melhor desempenho. 34 jogos, mais de 3.000 minutos, 8 gols e tantas emoções que não dá para descrever em números.

Ao clube, aos meus caros colegas, aos corpos técnicos, aos funcionários, a todos, obrigado. E, acima de tudo, graças a vocês, fãs, que me fizeram chegar o vosso calor e o vosso carinho desde o primeiro momento que pisei na cidade. Sempre recordarei com saudade esta etapa da minha carreira e direi sempre com orgulho “Vai Monterrey!””

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.