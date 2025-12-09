Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Seleções Brasileira, francesa e inglesa são as mais seguidas no mundo

Ibope realiza estudo e leva em consideração estatísticas de diversas redes sociais. Seleção Brasileira detém um dos maiores alcances globais
As Seleções do Brasil, da França e da Inglaterra compõem o top3 das equipes nacionais com maiores alcances pelo mundo. De acordo com um estudo do Ibope Repucom, as três seleções apresentam as melhores performances digitais. A análise leva em consideração principalmente o número de seguidores em cada uma nas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

A França lidera a lista com 48,8 milhões de fãs em suas principais redes sociais. Em seguida, aparecem Inglaterra e Brasil com 43 milhões e 38,4 milhões de seguidores, respectivamente. O Ibope divulgou o relatório na última sexta-feira (05), quando também houve o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento, aliás, simboliza um período simbólico na programação esportiva. Afinal, há conexão com as equipes nacionais que estarão presentes no torneio de seleções que ocorrerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho do ano que vem. Vale relembrar que a competição terá como sede o Canadá, Estados Unidos e México.

Portanto, o estudo aponta que desde julho do ano passado o monitoramento de algumas seleções apresentou um aumento com 40 milhões de novos inscritos. No caso, uma movimentação que teve a influência especialmente do TikTok, que ocasionou 56% dessa evolução em nível global.

A avaliação incluiu as 42 equipes nacionais que já confirmaram suas participações no Mundial. Além de outras 18 que criaram uma tradição de disputarem edições de Copa do Mundo e têm impactantes audiências digitais. Deste modo, estruturou uma ampla amostragem de comportamento.

Neste contexto, Argentina, Espanha, França, Indonésia e Portugal chamam a atenção por concentrar metade desse avanço ao somarem juntas aproximadamente 20 milhões de novos inscritos. Com isso, representa 51% de toda a movimentação do período em análise.

Seleção Brasileira segue influente no mundo digital

Com relação ao cenário que envolve a Seleção Brasileira, o relatório indica que a pentacampeã mundial ficou em oitavo ao comparar as maiores evoluções no intervalo avaliado, com 1,2 milhão de novos seguidores. O Instagram foi a rede social que concentrou a maior parte dessa mudança. A CBF contou com a chegada de 1,1 milhão de novos inscritos. Além disso, no Facebook, o Brasil seguiu como o líder absoluto com 12 milhões de seguidores.

O time canarinho também é dono da conta no Instagram com o segundo maior número de seguidores. No caso, a Seleção Brasileira ostenta 18,9 de fãs na plataforma, atrás somente de Portugal. Inclusive, também contém o terceiro maior canal de YouTube, com 1,9 milhão de inscritos. Este contexto digital evidencia que o Brasil contém uma das principais audiências no futebol mundial.

As 10 seleções com mais seguidores no mundo

1- França – 48,8 milhões (Facebook 8,2 milhões; X 6 milhões; Instagram 16,5 milhões; YouTube 3,5 milhões; TikTok 14,6 milhões);

2- Inglaterra – 43 milhões (Facebook 11 milhões; X 6,1 milhões; Instagram 12,5 milhões; YouTube 3 milhões; TikTok 10,4 milhões);

3- Brasil – 38,5 milhões (Facebook 12 milhões; X 5 milhões; Instagram 18,9 milhões; YouTube 1,9 milhão; TikTok 0,7 milhão);

4- Portugal – 37,1 milhões (Facebook 6,2 milhões; X 2 milhões; Instagram 21,4 milhões; YouTube 0,2 milhão; TikTok 7,3 milhões);

5- Argentina – 29,9 milhões (Facebook 6,5 milhões; X 4 milhões; Instagram 16,1 milhões; YouTube 1,1 milhão; TikTok 2,2 milhões);

6- México – 29 milhões (Facebook 11 milhões; X 5,8 milhões; Instagram 7,5 milhões; YouTube 0,2 milhão; TikTok 4,5 milhões);

7- Indonésia – 19,5 milhões (Facebook 4,5 milhões; X 1 milhão; Instagram 6,4 milhões; YouTube 1,4 milhão; TikTok 8,4 milhões);

8- Espanha – 19,1 milhões (Facebook 4,5 milhões; X 2,6 milhões; Instagram 7,3 milhões; YouTube 0,4 milhão; TikTok 4,3 milhões);

9- Alemanha – 18,4 milhões (Facebook 6,7 milhões; X 2,7 milhões; Instagram 7,2 milhões; YouTube 0,6 milhão; TikTok 1,2 milhão);

10- Colômbia – 17,5 milhões (Facebook 4,1 milhões; X 5,5 milhões; Instagram 5,4 milhões; YouTube 0,1 milhão; TikTok 2,4 milhões).

