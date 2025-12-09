São Paulo vence o América-MG e é pentacampeão da Copa do Brasil Sub-20

São Paulo vence o América-MG e é pentacampeão da Copa do Brasil Sub-20Tricolor saiu na frente na primeira etapa, sofreu o empate, mas conseguiu se impor para ficar o segundo título seguido na competição
O São Paulo conquistou mais um título com seu time Sub-20 nesta temporada. Na noite desta terça-feira (09), o Tricolor bateu o América Mineiro por 2 a 1, em pleno Independência, e ficou com a taça da Copa do Brasil da categoria pelo segundo ano seguido.
Essa é a quinta vez que o Tricolor conquista o título da competição. O clube já havia sido campeão em 2015, 2016, 2018 e 2024. Além disso, o São Paulo também ficou com a taça da Copinha, no começo do ano.
São Paulo sai na frente com ajuda do gramado
As equipes enfrentaram um adversário em comum logo no começo da partida: o gramado. A chuva que caiu em Belo Horizonte deixou o campo de jogo encharcado. Com a bola rolando, os dois lados tiveram oportunidades. Depois de cruzamento da esquerda, Paulinho se antecipou na área e cabeceou para fora, na primeira chance do Tricolor. O Coelho respondeu com Karlos Samuel, que arriscou de fora e tirou tinta da trave. Depois, Jonathan Lima também arriscou e parou em João Pedro. O São Paulo também tentou de longe, após Lucca fazer boa jogada e finalizar para defesa segura de Lecce.
Com o tempo, os visitantes começaram a chegar mais e se aproximarem de abrir o marcador. Depois de sobra de cruzamento, Paulinho finalizou cruzado e Luís Henrique salvou em cima da linha. Na sequência, Osorio subiu na área e cabeceou para fora. Nos acréscimos, a zaga tentou cortar novo levantamento na área, a bola parou na poça d’água e ficou para Nicolas, que chutou no canto para fazer o primeiro.
Tricolor se impõe e fica com o título
O América voltou melhor do intervalo e armou uma blitz para descontar o prejuízo. E, assim como os adversários, chegou ao seu gol em um erro provocado pela chuva. João Pedro tentou fazer a ligação rápida e a bola escorregou da sua mão. Luís Henrique ficou com ela e chutou para o gol vazio, deixando tudo igual.
Ao contrário do esperado, o São Paulo conseguiu se comportar bem em desvantagem e impediu que os donos da casa crescessem na partida. Além de conseguir controlar o jogo, o Tricolor voltou a ficar na frente no placar. Depois de cobrança de falta, Isac subiu sozinho na pequena área e cabeceou para marcar o segundo.
Nos minutos finais, o Coelho partiu para cima em busca de um novo empate. Sem espaços, Otávio arriscou de fora da área e mandou por cima do gol. Os donos da casa tentaram na base do chuveirinho sem sucesso. No último lance, Bernardo cobrou falta cruzada forte, a bola atravessou a área e acertou a trave, vendo o empate escapar por pouco.
AMÉRICA-MG 1 X 2 SÃO PAULO
Final da Copa do Brasil Sub-20 (jogo único)
Data-Hora: 9/12/2025 (terça-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Independência, Belo Horizonte (MG)
Gols: Nicolas, 48’/1ºT (0-1); Luís Henrique; 7’/2ºT (1-1); Isac, 22’/2ºT (1-2)
AMÉRICA-MG: Lecce; Kappel, Luís Henrique, Thallyson e Kauê Ricardo; Otávio (Sávio, 44’/2ºT), Júlio (Henrique Braga, 36’/2ºT) e Jhonatan Lima (Bernardo, 44’/2ºT); Kaíque Zizero, Kauan Cristtyan (Kaue Araújo, 24’/2ºT) e Karlos Samuel (Ariel, 24’/2ºT). Técnico: João Batista
SÃO PAULO: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas (Andrade, 39’/2ºT); Matheus Ferreira, Djhordney e Pedro Ferreira (Matheus Menezes, 47’/2ºT); Lucca (Felipe, 47’/2ºT), Paulinho (Lucian, 39’/2ºT) e Gustavo Santana (Guilherme Reis, 31’/2ºT). Técnico: Allan Barcelos.
Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)
Auxiliares: Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT) e Julio Cesar Souza Gaudencio (RJ)
VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
Cartões Amarelos: Jonathan Lima, Thallyson, Kauê Ricardo e Otávio (AME); Osorio, Djhordney, Nicolas, João Pedro e Matheus Ferreira (SPFC)