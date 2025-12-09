São Paulo faz consulta por zagueiro do Mirassol

Tricolor sondou a situação do defensor Jemmes, que foi recém-comprado pelo Leão, que só abrirá mão do jogo por um grande valor / Crédito: Jogada 10

O São Paulo já começou a fazer suas primeiras movimentações no mercado da bola pensando na próxima temporada. O Tricolor realizou uma primeira consulta para saber sobre a situação do zagueiro Jemmes, do Mirassol. O jogador atuou em 37 das 38 partidas do Leão no Brasileirão, sendo um dos grandes destaques do time. Entretanto, Jemmes acabou de ter os seus direitos econômicos adequirods pelo Mirassol. O zagueiro chegou ao Leão emprestado pelo Vila Nova e custou R$ 4 milhões dos cofres do clube do interior paulista. O negócio envolveu o Tigre Goiano e o Capivariano.