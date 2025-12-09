São Paulo faz consulta por zagueiro do Mirassol

São Paulo faz consulta por zagueiro do MirassolTricolor sondou a situação do defensor Jemmes, que foi recém-comprado pelo Leão, que só abrirá mão do jogo por um grande valor
O São Paulo já começou a fazer suas primeiras movimentações no mercado da bola pensando na próxima temporada. O Tricolor realizou uma primeira consulta para saber sobre a situação do zagueiro Jemmes, do Mirassol. O jogador atuou em 37 das 38 partidas do Leão no Brasileirão, sendo um dos grandes destaques do time.
Entretanto, Jemmes acabou de ter os seus direitos econômicos adequirods pelo Mirassol. O zagueiro chegou ao Leão emprestado pelo Vila Nova e custou R$ 4 milhões dos cofres do clube do interior paulista. O negócio envolveu o Tigre Goiano e o Capivariano.
Até o momento, o Mirassol não recebeu nenhuma proposta oficial. Porém, o clube vê o defensor valorizado e não pretende se desfazer do jogador por uma proposta que não seja muito atrativa financeiramente.
Internamente, cogita-se que o Leão estipular um valor de 5 miilhões de euros, cerca de R$ 31 milhões, por Jemmes. Com isso, o interesse do São Paulo fica mais distante. O Tricolor não vive um bom momento financeiro e deve fazer apenas investimentos pontuais na janela de transferências.
