Santos lança coleção em alusão a Charlie Brown Jr e à cultura da região

Itens comercializados nas lojas físicas e online do Peixe, e outros canais contam com elementos que juntam futebol, música e skate / Crédito: Jogada 10

O Santos, a marca de roupa Wanted e Charlie Brown Jr se uniram para realizar uma nova parceria e produzir uma coleção de roupas em colaboração. A intenção é que as peças se comuniquem com a identidade ligada a cidade, o rock nacional e a rotina da região. Especialmente porque o projeto em conjunto une símbolos ligados ao futebol, a música, o skate e a cultura urbana na Baixada Santista. A iniciativa tem o objetivo de fazer uma homenagem a quem escutou as músicas de Charlie Brown Jr durante seu processo de crescimento. Além de estar habitualmente presente na Vila Belmiro e conviveu na atmosfera da cultura da região do litoral santista. Há, aliás, uma divisão da coleção em diferentes linhas de produtos e ter a condição de comportar e atender distintos estilos e perfis de torcedores.

Santos e parceiros produzem diferentes linhas A linha mais voltada para o esporte disponibiliza vestimentas apropriadas para treinos e rotinas de quem procura itens funcionais. Entre eles, conjuntos que se encaixam no estilo de vida do litoral santista, especialmente camisetas e calças leves. Além disso, as peças privilegiam tecidos respiráveis e que dão prioridade para a praticidade. Os detalhes unem o escudo do Santos, além da marca Wanted, frases conectadas a superação, o código “013” e alusões a trechos de letras do Charlie Brown Jr. A linha que mais atende a torcida está mais ligada a utilização casual, com a inclusão de camisas premium, bermudas cargo, polos e modelos que tem ligações com o skate. Inclusive, o intuito é disponibilizar vestimentas que podem intercalar entre a arquibancada e a rua. Há grafismos conectados à banda e representações da cultura santista. Algumas inscrições como “Som das Ruas” e “Só os Loucos Sabem” estão inclusas.