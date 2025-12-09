Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia impede plano de briga de organizada antes da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense

Polícia impede plano de briga de organizada antes da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense

Membros de organizada do Cruz-Maltino guardavam armas brancas e pretendiam causar confusão no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um grupo que pertence à torcida organizada do Vasco pretendia provocar confusão e polêmica no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, na próxima quinta-feira (11). No entanto, policiais civis da 41ª DP (Tanque) interviram, nesta terça (09/12), e impediram que o plano se concretizasse. As autoridades tomaram conhecimento através do seu setor de inteligência.

O departamento recebeu uma denúncia de que integrantes da Força Jovem do Vasco estavam guardando armas brancas. Após averiguar a informação, a corporação confirmou a veracidade do depoimento.

De acordo com a apuração da Polícia Civil, a intenção era provocar conflitos, violência e não deixar a torcida do Fluminense entrar no Maracanã no horário da partida, na próxima quinta-feira (11). Em parte de seu processo de intervenção, as autoridades foram até a casa de Henrique Douglas da Silva de Moura, situada no Anil, na Zona Sudoeste do Rio.

No local, foram encontrados os itens presentes no relato da denúncia. Além disso, camisas e outros materiais da torcida organizada do Vasco. Por sinal, o indivíduo liberou a entrada dos policiais em sua casa e admitiu qual era o planejamento. Posteriormente, os agentes lhe conduziram para a 41ª DP.

Vasco anuncia Nike como nova fornecedora

O Vasco anunciou oficialmente a Nike como nova fornecedora de material esportivo. O contrato é válido por 7 anos e a parceria terá início em janeiro do ano que vem, vestindo o time sub-20, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com uniformes alternativos. Dessa forma, a camisa oficial estreará na abertura do Campeonato Carioca.

A Nike vai produzir e fornecer linha completa para os times profissionais, masculinos e femininos, categorias de base e comissão técnica. Além dos uniformes de jogo, o enxoval conta com roupas de aquecimento, treino, viagem e linha casual.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar