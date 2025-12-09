Polícia impede plano de briga de organizada antes da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense

Membros de organizada do Cruz-Maltino guardavam armas brancas e pretendiam causar confusão no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Um grupo que pertence à torcida organizada do Vasco pretendia provocar confusão e polêmica no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, na próxima quinta-feira (11). No entanto, policiais civis da 41ª DP (Tanque) interviram, nesta terça (09/12), e impediram que o plano se concretizasse. As autoridades tomaram conhecimento através do seu setor de inteligência. O departamento recebeu uma denúncia de que integrantes da Força Jovem do Vasco estavam guardando armas brancas. Após averiguar a informação, a corporação confirmou a veracidade do depoimento.

De acordo com a apuração da Polícia Civil, a intenção era provocar conflitos, violência e não deixar a torcida do Fluminense entrar no Maracanã no horário da partida, na próxima quinta-feira (11). Em parte de seu processo de intervenção, as autoridades foram até a casa de Henrique Douglas da Silva de Moura, situada no Anil, na Zona Sudoeste do Rio. No local, foram encontrados os itens presentes no relato da denúncia. Além disso, camisas e outros materiais da torcida organizada do Vasco. Por sinal, o indivíduo liberou a entrada dos policiais em sua casa e admitiu qual era o planejamento. Posteriormente, os agentes lhe conduziram para a 41ª DP.