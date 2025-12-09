Palmeiras define cronograma para jogadores lesionados para o final de ano

Paulinho, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Figueiredo seguirão com seus tratamentos até o dia 23 na Academia de Futebol / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras definiu um cronograma especial para quatro jogadores do elenco que se recuperam de lesões. Paulinho, Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Figueiredo seguirão com seus tratamentos na Academia de Futebol até o dia 23 de dezembro. Após a folga de final de ano, o quarteto se reapresentará junto com o restante do time, no dia 04 de janeiro. Com isso, os jogadores não terão o período de férias, ao contrário do resto do grupo. Após o retorno, nos primeiros dias de 2026, o clube irá conseguir determinar quando cada jogador poderá voltar aos gramados e reforçar o time.