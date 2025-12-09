Palmeiras define cronograma para jogadores lesionados para o final de ano

Palmeiras define cronograma para jogadores lesionados para o final de anoPaulinho, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Figueiredo seguirão com seus tratamentos até o dia 23 na Academia de Futebol
O Palmeiras definiu um cronograma especial para quatro jogadores do elenco que se recuperam de lesões. Paulinho, Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Figueiredo seguirão com seus tratamentos na Academia de Futebol até o dia 23 de dezembro. Após a folga de final de ano, o quarteto se reapresentará junto com o restante do time, no dia 04 de janeiro.
Com isso, os jogadores não terão o período de férias, ao contrário do resto do grupo. Após o retorno, nos primeiros dias de 2026, o clube irá conseguir determinar quando cada jogador poderá voltar aos gramados e reforçar o time.
A maior expectativa é pelo atacante Paulinho. O jogador chegou como a maior contratação do Palmeiras para 2025, mas pouco conseguiu atuar. Depois de chegar lesionado do Atlético Mineiro, o atleta passou uma nova cirurgia na perna direita após o Super Mundial de Clubes e ficou de fora do restante da temporada.
Já Lucas Evangelista teve uma lesão na coxa direita em seu melhor momento na temporada, no começo de outubro, e passou por uma cirurgia no local. Felipe Anderson, por sua vez, teve uma entorse no tornozelo esquerdo na final da Libertadores, no último dia 29. Por fim, Figueiredo passou por uma cirurgia no joelho direito após se lesionar na disputa da Libertadores Sub-20.
