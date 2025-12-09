No Uruguai, dirigente aventa possibilidade de repatriar Cavani

Curiosamente, Matosas e Cavani tiveram desentendimentos, já que Gustavo questionou se o jogador estava feliz no Boca em publicação nas redes sociais. Como responsta, ouviu que Edinson estava feliz e “que era um cara teimoso”. Por isso, o dirigente chegou a dizer que, se necessário, chegaria a abrir mão do seu cargo em prol do retorno do atleta charrúa.

Oficialmente, o acordo entre Edinson Cavani e o Boca Juniors vai até dezembro de 2026. Entretanto, uma entrevista recente do diretor esportivo do Danubio, Gustavo Matosas, abordou diretamente a chance do centroavante de 37 anos retornar ao seu clube formador no futuro próximo. A saber, as palavras foram ditas para o programa ‘Minuto 1’, da rádio local ‘Carve Deportiva’.

“Acho que ele ficou muito chateado com isso (comentários sobre retorno ao clube). Tanto que mandou alguém me ligar, ainda na época do Mundial (de Clubes). O Danubio tem sido tão generoso comigo que, se ele quisesse voltar, a porta estará sempre aberta. Eu poderia até sair para que ele se sentisse tranquilo”, assegurou o diretor.

Gustavo Matosas também pontuou que a questão estrutural seria analisada caso Edinson Cavani concorde em vestir novamente a camisa do Danubio. Ou seja, com a devida avaliação de quais nomes com maior peso técnico seria possível trazer em adendo a chegada do centroavante.

“Ele é Danubio, mas também é um cara teimoso. Por isso, tem sido um grande artilheiro a vida toda, como Suárez. Espero que ele volte, seria maravilhoso. Mais ainda: eu diria a ele que, se quiser ser artilheiro nos últimos dois anos, “eu monto o time para você”. No Uruguai, somos muito críticos com tudo e nunca conseguimos valorizar o que é realmente nosso. Se, um dia, Edi quiser voltar, vou perguntar com quais outros dois jogadores ele quer vir, sabendo que eles vão ajudá-lo a marcar gols, e ele vem, é muito simples. Não sou de insistir”, detalhou.

As palavras de Matosas surgem em momento onde a permanencia de Cavani no Boca é uma incógnita. Em especial, pela sequência de lesões e os números modestos de 2025: 24 jogos, cinco gols e duas assistências.