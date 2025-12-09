Liverpool vence a Inter pela Champions e dá “chega para lá” na crise

Szoboszlai, de pênalti, marca o gol único da vitória por 1 a 0 em pleno Giuseppe Meazza; Reds sobem para a oitava posição da fase de Liga / Crédito: Jogada 10

O Liverpool deu um verdadeiro “chega para lá” na crise ao vencer a Inter de Milão, nesta terça-feira (9/12), em pleno Giuseppe Meazza, subindo na tabela da Champions. Szoboszlai, cobrando pênalti, marcou o gol único do triunfo por 1 a 0 no campo milanista, pela sexta rodada da fase de Liga do principal torneio da Europa. Com a vitória, os Reds – que jogaram sem Salah, vivendo crise no vestiário inglês – sobem para oitavo, com 12 pontos, e empatam com os próprios Nerazzurri. O time de Chivu, aliás, fica na quinta posição por conta do melhor saldo de gols (8 a 3).

LEIA MAIS: Bayern vence Sporting de virada e segue na briga pela liderança da Champions O jogo A partida começou com uma notícia ruim para a Inter de Milão. Afinal, Çalhanoglu saiu por lesão ainda aos 10′ do primeiro tempo, dando lugar a Zielinski. A primeira boa chance só saiu aos 17′, quando Curtis Jones limpou meio time da Inter e arriscou de fora da área. Sommer se esticou todo para evitar o gol do Liverpool. No mesmo lance, Gravenberch também parou no arqueiro suíço em chute de fora. Sommer, aliás, começava a se transformar no nome do jogo, especialmente em defesa em chute sem ângulo de Ekitike. Já aos 29′, novo problema para a Inter: Acerbi também precisou sair por lesão, obrigando o técnico Cristian Chivu a utilizar duas janelas de substituições antes mesmo do fim do primeiro tempo. Na cobrança de escanteio, Konaté aproveitou o desvio para se antecipar e, de cabeça, fazer 1 a 0, aos 31′. No entanto, o VAR Sören Storks (ALE) enxergou toque de mão de Ekitike, com o árbitro Felix Zwayer (ALE) anulando o tento inglês. Segundo tempo A etapa final foi mais “lá e cá”. Afinal, os dois times buscavam o ataque, ainda que não conseguissem criar chances claras de gol. Pelo Liverpool, Bastoni quase fez gol contra ao tentar cortar cruzamento da pequena área. Do outro lado, Lautaro recebeu em boas condições para finalizar, mas van Dijk travou na hora certa. Thuram, de fora da área, testou, mandando a centímetros da trave de Lautaro.

E o gol único da partida saiu na reta final. Aos 41′, Bastoni vacilou e puxou a camisa de Wirtz dentro da área. Inicialmente, Zwayer ignorou o lance, mas Storks sugeriu revisão na cabine. Assim, o alemão confirmou a penalidade para o time inglês. Szoboszlai, com extrema categoria, superou Sommer, aos 43′, dando números finais à partida no Giuseppe Meazza. Próximos passos de Inter e Liverpool Champions League, agora, só em janeiro de 2026. Antes disso, a Inter se volta para o Campeonato Italiano, onde surge na terceira posição e na disputa pelo título. A equipe de Chivu enfrenta o Genoa, no domingo (14/12), fora de casa. Depois, dia 19, pega o Bologna, também longe de Milão, mas pela Copa da Itália. Já o Liverpool entra em campo no sábado (13/12), pela Premier League, quando defronta o Brighton, pela 16ª rodada, em Anfield. Os Reds surgem na humilde décima posição, com apenas 23 pontos – dez a menos que o líder Arsenal.