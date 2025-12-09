Lateral-direita Paola renova com o Botafogo até o fim de 2026

Em 2025, a atleta de apenas 21 anos se consolidou no elenco principal das Gloriosas. Entre o sub-20 (Brasileirão e Copa Rio) e competições profissionais (Brasileirão A2, Copa Rio e Carioca Feminino), foram 28 partidas onde fez um gol e deu três assistências.

Através das redes sociais, o Botafogo informou a renovação contratual da lateral-direita Paola. Agora, o acordo entre as partes vai até dezembro de 2026.

Além dos números, a temporada foi consideravelmente vencedora para Paola no Botafogo. Afinal, foram duas conquistas entre Brasileirão Feminino e Copa Rio, ambas no sub-20, bem como o vice-campeonato no Brasileirão da Série A2. Algo que, por consequência, garantiu o retorno à elite do futebol feminino nacional.

“Estou muito feliz e realizada em ter a oportunidade de continuar vestindo essa camisa que tem um peso enorme. Espero poder contribuir com o clube de todas as formas possíveis, evoluir cada vez mais e poder conquistar mais títulos com o Botafogo. Sigo muito feliz e motivada em colocar o nome do Botafogo no lugar que ele merece”, disse a atleta que, além do Bota, passou por clubes como Grêmio e Pelotas.

A mudança de ares de Paola, aliás, também se refletiu em mudança na posição que ela ocupa no campo. Isso porque, no início, ela atuou como atacante antes de se encontrar na lateral-direita.



