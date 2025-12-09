Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

João Pedro marca, mas Chelsea perde de virada para Atalanta pela Champions

João Pedro marca, mas Chelsea perde de virada para Atalanta pela Champions

Italianos vencem por 2 a 1 e entram na zona de classificação para as oitavas. Ingleses caem para 11ª colocação da competição
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em confronto direto pelas primeiras posições na Champions, o Chelsea iniciou na frente, mas perdeu de virada para a Atalanta por 2 a 1, nesta terça-feira (9), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na Itália, pela sexta rodada da fase de liga da competição. O brasileiro João Pedro abriu o placar e marcou o seu primeiro gol no torneio desde a chegada aos Blues. No entanto, Scamacca e De Ketelaere anotaram os gols para os italianos, que foram mais eficientes na segunda etapa.

Com o resultado, a Atalanta soma 13 pontos e dorme na terceira colocação, zona de classificação para as oitavas da Champions League. Do outro lado, o Chelsea perdeu a segunda e caiu para 11ª posição, com 10 somados até momento. Os ingleses, aliás, podem cair mais na tabela nesta quarta-feira.

João Pedro encerra jejum

Um primeiro tempo mais disputado do que de grande oportunidades entre Atalanta e Chelsea. O time italiano apostou na velocidade pelos lados e assustou, mas Robert Sánchez fez defesas para fechar o gol. Lookman foi o principal expoente do ataque para o time italiano. Do outro lado, a equipe inglesa teve dificuldade para construir e não teve tanta liberdade na criação. Porém, foi eficiente. Reece James recebe na esquerda e cruza rasteiro para João Pedro desviar para o gol na pequena área para marcar o seu primeiro gol pela Champions League. O gol foi anulado de início, mas depois da análise do VAR foi validado.

Atalanta segura o Chelsea e é eficiente

Atrás do placar, a Atalanta avançou as linhas e comandou as ações no início da partida. Lookman, aliás, chegou a balançar as redes, mas estava em posição irregular. No entanto, aos nove minutos, Scamacca deixou tudo igual em linda cabeçada após cruzamento na medida. Do outro lado, o Chelsea seguiu com dificuldades para superar a marcação italiana, especialemente no meio-campo. Assim, o técnico Enzo Maresca acionou jogadores do banco de reservas para mudar a dinâmica.

Apesar das mudanças, o time inglês manteve a posse de bola, porém não conseguiu assustar o gol de Carnesecchi. Enquanto isso a equipe de Raffaele Palladino buscava avançar nos contra-ataques. Em um deles, achou o gol da virada com o belga De Ketelaere. Ele fez jogada individual e chutou forte no canto esquerdo de Sánchez, que ainda toca na bola mas não evita a virada. No fim, mais no base do abafa, o Chelsea assustou em dois lances, com Garnacho e Reece James. No último lance do jogo, o goleiro do time italiano impediu o segundo gol de João Pedro.

E agora?

Os times, agora, ganham um descanso na Champions League e só voltam no dia 21 de janeiro de 2026, uma quarta-feira, às 17h (de Brasília). Os Blues enfrentam o Pafos no Stamford Bridge, enquanto a Dea encara o Athletic Bilbao, no Atleti Azzurri d’Italia. Os jogos vão ocorrer pela sétima rodada da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional champions Champions League

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar