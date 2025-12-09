João Pedro marca, mas Chelsea perde de virada para Atalanta pela Champions

Com o resultado, a Atalanta soma 13 pontos e dorme na terceira colocação, zona de classificação para as oitavas da Champions League. Do outro lado, o Chelsea perdeu a segunda e caiu para 11ª posição, com 10 somados até momento. Os ingleses, aliás, podem cair mais na tabela nesta quarta-feira.

Em confronto direto pelas primeiras posições na Champions , o Chelsea iniciou na frente, mas perdeu de virada para a Atalanta por 2 a 1, nesta terça-feira (9), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na Itália, pela sexta rodada da fase de liga da competição. O brasileiro João Pedro abriu o placar e marcou o seu primeiro gol no torneio desde a chegada aos Blues. No entanto, Scamacca e De Ketelaere anotaram os gols para os italianos, que foram mais eficientes na segunda etapa.

João Pedro encerra jejum

Um primeiro tempo mais disputado do que de grande oportunidades entre Atalanta e Chelsea. O time italiano apostou na velocidade pelos lados e assustou, mas Robert Sánchez fez defesas para fechar o gol. Lookman foi o principal expoente do ataque para o time italiano. Do outro lado, a equipe inglesa teve dificuldade para construir e não teve tanta liberdade na criação. Porém, foi eficiente. Reece James recebe na esquerda e cruza rasteiro para João Pedro desviar para o gol na pequena área para marcar o seu primeiro gol pela Champions League. O gol foi anulado de início, mas depois da análise do VAR foi validado.

Atalanta segura o Chelsea e é eficiente

Atrás do placar, a Atalanta avançou as linhas e comandou as ações no início da partida. Lookman, aliás, chegou a balançar as redes, mas estava em posição irregular. No entanto, aos nove minutos, Scamacca deixou tudo igual em linda cabeçada após cruzamento na medida. Do outro lado, o Chelsea seguiu com dificuldades para superar a marcação italiana, especialemente no meio-campo. Assim, o técnico Enzo Maresca acionou jogadores do banco de reservas para mudar a dinâmica.

Apesar das mudanças, o time inglês manteve a posse de bola, porém não conseguiu assustar o gol de Carnesecchi. Enquanto isso a equipe de Raffaele Palladino buscava avançar nos contra-ataques. Em um deles, achou o gol da virada com o belga De Ketelaere. Ele fez jogada individual e chutou forte no canto esquerdo de Sánchez, que ainda toca na bola mas não evita a virada. No fim, mais no base do abafa, o Chelsea assustou em dois lances, com Garnacho e Reece James. No último lance do jogo, o goleiro do time italiano impediu o segundo gol de João Pedro.

E agora?

Os times, agora, ganham um descanso na Champions League e só voltam no dia 21 de janeiro de 2026, uma quarta-feira, às 17h (de Brasília). Os Blues enfrentam o Pafos no Stamford Bridge, enquanto a Dea encara o Athletic Bilbao, no Atleti Azzurri d’Italia. Os jogos vão ocorrer pela sétima rodada da competição.