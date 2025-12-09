Internacional recusa investida do Flamengo por Vitão e exige R$ 75 milhões

A estratégia do Flamengo envolvia uma engenharia financeira para abater pendências antigas. O clube carioca ofereceu cerca de R$ 31,6 milhões à vista. Além disso, a diretoria da Gávea propôs perdoar a dívida de R$ 21,6 milhões que o Inter possui pela compra do volante Thiago Maia, realizada em março de 2024. O objetivo dos cariocas é claro: resolver o imbróglio financeiro do volante e, simultaneamente, reforçar o sistema defensivo com um nome de peso.

O Internacional agiu rápido nos bastidores e rejeitou a primeira investida oficial do Flamengo pela contratação do zagueiro Vitão. O clube gaúcho considerou a oferta insuficiente para liberar um de seus principais titulares. A proposta rubro-negra girou em torno de R$ 53 milhões no valor total, mas a composição do pagamento não agradou à diretoria colorada, que estipulou uma contraproposta elevada para seguir com as conversas.

No entanto, o Internacional mantém uma postura rígida. O Colorado avalia que Vitão vale consideravelmente mais e fixou o preço de venda em R$ 75,8 milhões por 80% dos direitos econômicos do defensor. Essa diferença de valores cria um impasse, já que o Flamengo considera a pedida gaúcha fora da realidade. Fontes ligadas ao clube carioca indicam que o teto para a operação seria de aproximadamente R$ 63,2 milhões em um primeiro momento.

Vitão tem mais um ano de contrato com Internacional

A busca por um zagueiro tornou-se prioridade máxima para a comissão técnica de Filipe Luís. O elenco rubro-negro conta atualmente com poucas opções para o setor, tendo apenas Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira na rotação principal. Vitão, de 25 anos, encaixa-se no perfil desejado: jovem, com potencial de revenda e experiência em grandes jogos. O atleta foi peça-chave na campanha que salvou o Inter do rebaixamento na última rodada do Brasileirão.

O contrato de Vitão com o clube gaúcho vai até o final de 2026. Isso significa que, a partir de julho do próximo ano, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Esse fator temporal pressiona o Internacional a negociar, mas a diretoria não pretende “rifar” o atleta. Enquanto o Flamengo estuda se aumentará a oferta ou buscará outras alternativas, o mercado europeu também monitora a situação do zagueiro, embora nenhuma proposta oficial do Velho Continente tenha chegado à mesa do presidente colorado até agora.