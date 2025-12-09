Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Igor Paixão marca, e Olympique vence de virada pela Champions

Brasileiro anota o gol de empate em virada do time francês sobre o Royale Union Saint-Gilloise por 3 a 2, no Lotto Park, em Bruxelas
O Olympique de Marselha venceu por 3 a 2 o Union Saint-Gilloise, pela sexta rodada da fase de liga da Champions, no Lotto Park, em Bruxelas. O time francês saiu atrás, mas empatou com gol do atacante brasileiro Igor Paixão e virou com dois gols de Greenwood. O lateral Khalaili fez os dois gols dos donos da casa.

Igor Paixão alcançou a quinta participação em gol na Champions, somando quatro gols e uma assistência em cinco jogos. O brasileiro se tornou o artilheiro do clube na competição, empatando com nomes de peso da temporada.

A equipe da casa iniciou a partida em ritmo intenso e abriu o placar, aos quatro minutos, com Khalaili . Aos 14 minutos, o brasileiro Igor Paixão pegou rebote dentro da área e fez o gol de empate. Ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, Greenwood fez o gol da virada para o franceses. Já no segundo tempo, o Olympique ampliou a vantagem com Greenwood novamente. Ele invadiu a área pela direita, deu um bonito corte no zagueiro e bateu cruzado com estilo para fazer um belo gol. Aos 25 minutos, Khalaili diminuiu a diferença.

Com o resultado, o Olympique de Marselha, portanto, chegou aos nove pontos e ocupa o 16º lugar. Do outro lado, o Union Saint-Gilloise, assim, tem apenas seis pontos e é o 25º, fora da zona de classificação para os playoffs.

