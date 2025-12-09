Gabriel Jesus volta a ser inscrito pelo Arsenal na Champions

Atacante brasileiro retorna após grave lesão no joelho esquerdo e reforça os Gunners em fase decisiva da temporada

LEIA MAIS: Bayern vence Sporting de virada e segue na briga pela liderança da Champions

Gabriel Jesus poderá voltar a defender o Arsenal na Champions. Isso porque o jogador, que sofreu grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no início do ano, voltou a ser relacionado pelo clube no final de novembro e agora também está inscrito para a disputa da competição europeia.

O atleta entrou no lugar do jovem meia-atacante Max Dowman, que sofreu uma lesão no tornozelo jogando pelo time Sub-21, no último sábado (6). Gabriel Jesus também esteve no confronto.

Desde o início de novembro, Jesus tem intensificado o ritmo, em meio à reta final da preparação, e passou a participar de treinos com bola e sessões com o elenco. Dessa maneira, o atacante esteve na lista de relacionados para as partidas contra o Chelsea e o Brentford nos últimos dias, ambas pela Premier League.

Aos 28 anos, Gabriel Jesus sofreu a lesão em 12 de janeiro, justamente em um momento de destaque na última temporada, após ter recuperado a titularidade e marcado seis gols em seis partidas.

Números de Gabriel Jesus no Arsenal e Premier League

Desde a chegada ao Arsenal na temporada 2022/23, Gabriel Jesus tem 26 gols e 20 assistências em 96 partidas, segundo dados do ‘Transfermarkt’.