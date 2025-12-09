Fifa aplica transfer ban ao Internacional, que não poderá fazer contratações

Em nota, clube gaúcho não esclarece por qual transferência entrou na lista, limitando-se a informar que já houve a quitação da dívida

Em comunicado oficial, o Colorado não detalhou qual negociação originou a punição, limitando-se a informar que já houve o pagamento do débito. Segundo a diretoria do clube, o valor encontra-se em processo de compensação bancária e deve ser regularizado em breve, o que levaria à retirada do clube da lista de inadimplentes.

O Internacional passou a integrar a relação de clubes brasileiros punidos pela Fifa com o transfer ban, medida que impede a inscrição de novos jogadores até a quitação de pendências financeiras. Desse modo, o clube gaúcho não poderá fazer qualquer movimentação no mercado de contratações.

O Colorado, contudo, não é o único da Série A no Brasil a enfrentar esse tipo de restrição. Afinal, Corinthians e Grêmio também figuram entre os clubes que receberam punições. No caso do clube paulista, a dívida tem ligação com a aquisição do zagueiro Félix Torres. Já o Tricolor Gaúcho ainda tem parcelas em aberto referentes à contratação do atacante uruguaio Matías Arezo.

A medida da Fifa reforça a pressão sobre os clubes brasileiros para manterem maior rigor no cumprimento de compromissos financeiros, sob pena de ficarem impedidos de reforçar seus elencos em momentos decisivos da temporada.

Barcellos rechaça renúncia em reunião com ex-presidentes do Internacional

Mediante a crise financeira e política do Internacional, o presidente Alessandro Barcellos assegurou que permanecerá no cargo em uma reunião que durou quase duas horas com ex-mandatários do clube, na tarde desta terça-feira (9), no Beira-Rio. Barcellos deixou claro que não deixará o cargo apesar da crise financeira e da fraca temporada da equipe:

“Eu não vou renunciar”, abreviou ele aos ex-dirigentes.