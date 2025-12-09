Corinthians é recebido em Belo Horizonte com faixas, sal grosso e fogos

Timão encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians chegou em Belo Horizonte nesta terça-feira (9) para o confronto diante do Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília) de quarta, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A recepção da torcida foi em tom de cobrança. Afinal, no desembarque da delegação no fim da tarde, os jogadores foram recepcionados com faixas de cobranças, sal grosso para espantar a más fase e gritos de ordem da torcida.

O Timão vive a expectativa de conquistar mais um título no ano, mas o cenário é de desconfiança. Isso porque a equipe não rendeu nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e terminou em 13º.

Aliás, as más atuações levaram as organizadas a cancelarem a manifestação de apoio na saída do ônibus do CT Dr. Joaquim Grava. Assim, os torcedores cobraram postura combativa na chegada à capital mineira.

No hotel onde o Corinthians está hospedado, a torcida estendeu faixas de cobranças com os seguintes dizeres: “Não vieram passear, vieram aqui para ganhar” e “Aqui é Corinthians! Entrem por nós, lutem por nós, ganhem por nós”.