Corinthians é recebido em Belo Horizonte com faixas, sal grosso e fogos

Corinthians é recebido em Belo Horizonte com faixas, sal grosso e fogosTimão encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil
O Corinthians chegou em Belo Horizonte nesta terça-feira (9) para o confronto diante do Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília) de quarta, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A recepção da torcida foi em tom de cobrança. Afinal, no desembarque da delegação no fim da tarde, os jogadores foram recepcionados com faixas de cobranças, sal grosso para espantar a más fase e gritos de ordem da torcida.
O Timão vive a expectativa de conquistar mais um título no ano, mas o cenário é de desconfiança. Isso porque a equipe não rendeu nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e terminou em 13º.
LEIA MAIS: Corinthians: Garro treina com os reservas e pode ficar no banco contra o Cruzeiro
Aliás, as más atuações levaram as organizadas a cancelarem a manifestação de apoio na saída do ônibus do CT Dr. Joaquim Grava. Assim, os torcedores cobraram postura combativa na chegada à capital mineira.
No hotel onde o Corinthians está hospedado, a torcida estendeu faixas de cobranças com os seguintes dizeres: “Não vieram passear, vieram aqui para ganhar” e “Aqui é Corinthians! Entrem por nós, lutem por nós, ganhem por nós”.
No total, cerca de 40 torcedores recepcionaram o Corinthians, incluindo alguns integrantes de organizadas. Eles soltaram fogos de artifício e espalharam sal grosso na calçada de acesso à entrada do hotel.
Nesta quarta-feira (10), o Corinthians encara o Cruzeiro na primeira partida da semifinal, às 21h30 (de Brasília). A volta ocorrerá na Neo Química Arena, às 18h do próximo domingo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.