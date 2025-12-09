Botafogo cita recursos de Textor após condenação de R$ 114 milhões por Almada

A origem do conflito remonta ao segundo semestre de 2024. O Atlanta United acionou as autoridades desportivas após o Glorioso não cumprir o cronograma de pagamentos. O clube brasileiro deixou de quitar as duas primeiras parcelas do acordo, que venceram em julho e setembro daquele ano. Thiago Almada, pivô da disputa, teve uma passagem relâmpago e vitoriosa pelo Rio de Janeiro. O argentino atuou entre agosto e dezembro, liderou o time nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão, e posteriormente transferiu-se para o Lyon, outro clube da holding de John Textor, antes de chegar ao Atlético de Madrid.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) proferiu uma decisão desfavorável ao Botafogo nesta terça-feira (09/12). O tribunal condenou o clube carioca a pagar integralmente os valores referentes à contratação do meia Thiago Almada , adquirida junto ao Atlanta United. O montante total da dívida gira em torno de R$ 114 milhões. Diante da sentença, o Alvinegro corre um risco real de sofrer um transfer ban da Fifa, sanção que impediria o registro de novos reforços nas próximas janelas de transferências caso o débito não seja quitado.

Por fim, para contornar a crise, John Textor assumiu o comando das negociações financeiras. O acionista majoritário da SAF Botafogo assegura que possui os recursos necessários não apenas para pagar a dívida com a Fifa. Ele também garante o orçamento de contratações de 2026. No entanto, o empresário norte-americano precisa superar trâmites burocráticos internos. Textor apresentou uma proposta de financiamento aos demais sócios da Eagle Football Holdings e agora aguarda a aprovação desse conselho para liberar a verba e encerrar o litígio.

Veja a nota oficial do Botafogo

“O Botafogo, representado pelo escritório de advocacia Bichara e Motta Advogados, recebeu nesta terça-feira (09/12) a decisão arbitral proferida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que condena o Clube ao pagamento da integralidade dos valores envolvidos na transferência do jogador Thiago Almada, junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos.

Mantendo seu compromisso de transparência com seus torcedores, o Clube informa que continuará adotando todas as medidas legais cabíveis no caso.

Cabe destacar que John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo, apresentou propostas de financiamento aos demais sócios da Eagle Football Holdings para cobrir o pagamento de todas as pendências existentes do Botafogo junto à FIFA, bem como o orçamento para contratações de jogadores na janela de transferências de janeiro e para o restante da temporada de 2026. Textor possui recursos totalmente garantidos para esses itens e espera obter a cooperação e a aprovação desses orçamentos por parte de um conselho da Eagle amistoso e cooperativo.”