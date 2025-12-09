Benfica x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Portugueses recebem os italianos e precidam vencer ou estarão praticamente eliminados na Champions / Crédito: Jogada 10

Benfica e Napoli jogam nesta 4ª feira, às 17h (de Brasília), pela 6ª rodada da fase de liga das Champions. Embora os benfiquistas tenham perdido os quatro primeiros jogos, finalmente conseguiram vencer na rodada passada o lanterna Ajax, na Holanda, por 2 a 0. Da mesma forma, os napolitanos também venceram por 2 a 0, porém, em casa, contra o Qarabag.

Atualmente, com apenas 7 pontos e ocupando o 22º lugar, o Napoli precisa vencer para que consiga se manter na zona de repescagem para os playoffs (que englobam as equipes do 9º ao 24º lugar). Enquanto isso, o Benfica também precisa vencer: com apenas 3 pontos, somente assim uma vitória mantém vivas as chances de entrar na zona de repescagem. Do contrário, a equipe permanece no grupo das formações que estariam eliminadas (do 25º ao 36º lugares). No momento, os benfiquistas estão em 31º, com três pontos. Onde assistir Este jogo terá a transmissão do canal HBO Max a partir das 17h (de Brasília). Como chega o Benfica O treinador José Mourinho chegou a rir quando foi perguntado se estava feliz com as ausências do Napoli e se isso facilitaria a vida benfiquista.

“Falar sobre ausências do Napoli? Eles estão sem Lukaku? Entra Hojlund. Não têm De Bruyne? Vejam quem é o seu substituto. Não me falem de ausências do Napoli quando as minhas são muito mais pesadas. As minhas ausências são as que me fazem chorar.” As principais baixas do Benfica são o lateral Alexander Bah, além de Bruma e Lukebakio. Para esta partida, Mourinho deve manter a base que empatou no fim de semana no dérbi de Lisboa contra o atual bicampeão português, o Sporting. Por fim, Mourinho afirmou que o Napoli é forte, mas que o Benfica, pelo que representa no futebol, não pode se apequenar:

“As equipes do Conte são completas. É impossível detectar algum ponto fraco. Mas o Benfica é um dos maiores clubes do mundo, não existe outra cultura que não seja essa: vamos até ao fim.” Como chega o Napoli Antonio Conte desembarcou em Lisboa com muitos problemas para escalar a equipe. Afinal, o Napoli segue sem o goleiro Meret e sem dois titulares do forte quarteto ofensivo: De Bruyne e Lukaku. Além deles, também estão fora Gilmour, Lobotka e Anguissa, jogadores constantemente usados na base titular. A sorte do Napoli é que o banco é forte. Além da qualidade do grande destaque do momento, o brasileiro David Neres, ex-Benfica, que vive excelente fase.

Sobre o duelo com José Mourinho, Conte fez questão de demonstrar respeito: “Estamos a falar de um grande treinador. Afinal, o currículo dele fala por si. Estou feliz por poder encontrá-lo e enfrentá-lo. Será um prazer revê-lo e dar-lhe um abraço. Enfim, não é preciso que eu explique à imprensa quem é José Mourinho.” Conte também elogiou o Benfica, que apesar da má posição na tabela, é tradicional e jogará em casa: