Barcelona vence Frankfurt de virada no retorno ao Camp Nou pela Champions

Barcelona vence Frankfurt de virada no retorno ao Camp Nou pela Champions

Koundé decide com dois gols de cabeça, Barça chega a 10 pontos e mantém vivo o sonho de avançar direto às oitavas de final
O Barcelona venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (9), pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26, que marcou o retorno do time ao Camp Nou na maior competição de clubes do futebol europeu. Knauff abriu o placar para os alemães no primeiro tempo, mas o lateral francês Jules Koundé marcou dois gols de cabeça na segunda etapa e confirmou a vitória.

Dessa maneira, o Barça se recuperou na Champions e voltou a vencer após duas rodadas, com uma derrota e um empate. Assim, o time catalão chegou a 10 pontos e subiu para a 13ª posição, ainda com chances de brigar por uma vaga direta nas oitavas de final.

Por outro lado, o Eintracht Frankfurt sofreu mais uma virada na Champions e vive uma situação complicada. Após a vitória na estreia, o time alemão perdeu quatro jogos e empatou um. Ou seja, a equipe somou apenas quatro pontos em seis jogos e caiu para a 30ª posição, fora da zona de classificação para os playoffs do mata-mata.

Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

