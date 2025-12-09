Barcelona vence Frankfurt de virada no retorno ao Camp Nou pela Champions

Koundé decide com dois gols de cabeça, Barça chega a 10 pontos e mantém vivo o sonho de avançar direto às oitavas de final

O Barcelona venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (9), pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26, que marcou o retorno do time ao Camp Nou na maior competição de clubes do futebol europeu. Knauff abriu o placar para os alemães no primeiro tempo, mas o lateral francês Jules Koundé marcou dois gols de cabeça na segunda etapa e confirmou a vitória.

Dessa maneira, o Barça se recuperou na Champions e voltou a vencer após duas rodadas, com uma derrota e um empate. Assim, o time catalão chegou a 10 pontos e subiu para a 13ª posição, ainda com chances de brigar por uma vaga direta nas oitavas de final.

Por outro lado, o Eintracht Frankfurt sofreu mais uma virada na Champions e vive uma situação complicada. Após a vitória na estreia, o time alemão perdeu quatro jogos e empatou um. Ou seja, a equipe somou apenas quatro pontos em seis jogos e caiu para a 30ª posição, fora da zona de classificação para os playoffs do mata-mata.

Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.