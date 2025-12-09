Athletic Bilbao x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Atual campeão, o PSG está de volta à Champions. Nesta quarta-feira (10), o time francês visita o Athletic Bilbao às 17h (de Brasília), no San Mamés, no País Basco, em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

LEIA MAIS: Bayern vence Sporting de virada e segue na briga pela liderança da Champions Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Space (TV fechada) e HBO Max (streaming). Como chega o Athletic Bilbao O Bilbao chega em boa fase após a vitória sobre o Atlético de Madrid no último final de semana, pelo Campeonato Espanhol, e aposta na força dos torcedores no San Mamés para arrancar pontos do PSG. Mesmo assim, a campanha do Athletic Bilbao na Champions não é positiva. O time tem somente quatro pontos em cinco rodadas, na 28ª posição, e precisa se recuperar para brigar por uma vaga nos playoffs das oitavas.

Ao mesmo tempo, o técnico Ernesto Valverde enfrenta alguns problemas no elenco para enfrentar os atuais campeões. Navarro, Prados, Egiluz, Sannadi, Iñaki Williams e Laporte estão fora por lesão. Já Paredes e Yeray Álvarez estão suspensos e completam a lista de desfalques. Como chega o PSG Por outro lado, o PSG chega embalado para o jogo desta quarta-feira após golear o Rennes por 5 a 0 no último final de semana, pelo Campeonato Francês. Além disso, este será o penúltimo compromisso do clube de Paris antes da viagem para disputa da final da Copa Intercontinental, com chance de disputar o título contra o Flamengo. Na Champions, o PSG tem quatro vitórias e uma derrota em cinco rodadas e segue firme na briga por uma vaga direta nas oitavas de final. Assim, o time aparece na terceira posição com 12 pontos e pode garantir a vice-liderança em caso de vitória na Espanha.