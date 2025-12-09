Allan, do Palmeiras, entra no radar de clube da Premier League

Newcastle prepara ofertamilionária para fazer oferta pela jóia alviverde e uma das revelações do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras tem um dos principais destaques no Brasileirão no alvo de um clube da Premier League. O meia Allan, de 21 anos, está no radar do Newcastle, da Inglaterra, que prepara uma oferta milionária pelo jogador. O jornalista André Hernan, da ESPN, divulgou a informação, durante o programa “Fala a Fonte”. Allan já recebeu sondagens de outros clubes da Inglaterra. Por conta disso, o Newcastle deve vir com uma “bolada” para vencer a concorrência dos rivais e contratar o jogador.