Allan, do Palmeiras, entra no radar de clube da Premier League

Allan, do Palmeiras, entra no radar de clube da Premier LeagueNewcastle prepara ofertamilionária para fazer oferta pela jóia alviverde e uma das revelações do Brasileirão
O Palmeiras tem um dos principais destaques no Brasileirão no alvo de um clube da Premier League. O meia Allan, de 21 anos, está no radar do Newcastle, da Inglaterra, que prepara uma oferta milionária pelo jogador.
O jornalista André Hernan, da ESPN, divulgou a informação, durante o programa “Fala a Fonte”. Allan já recebeu sondagens de outros clubes da Inglaterra. Por conta disso, o Newcastle deve vir com uma “bolada” para vencer a concorrência dos rivais e contratar o jogador.
Dentro do Palmeiras, a possibilidade de transferência de Allan não é algo fora da realidade. O clube aguarda o tamanho da proposta para definir se vale a pena negociar ou não o jogador. Entretanto, o Verdão não enxerga o meio como inegociável.
Allan ganhou sua primeira oportunidade no time principal do Palmeiras nesta temporada. O jogador conseguiu se destacar dentre os promovidos do Sub-20 por Abel Ferreira. Ao todo, o meia atuou em 54 partidas, com três gols, seis assistências e grande destaque na semifinal da Libertadores, contra a LDU.
