“Que mije com a dele”: Guardiola usa metáfora inusitada ao aconselhar Xabi Alonso

Treinador do Manchester City brinca sobre momento de tensão do ex-pupilo no Real Madrid, mas prega empatia e projeta duelo na Champions / Crédito: Jogada 10

A véspera do decisivo confronto entre Manchester City e Real Madrid pela Liga dos Campeões ganhou contornos cômicos e inesperados. Pep Guardiola, treinador dos Citizens, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira e recebeu uma pergunta sobre a situação de Xabi Alonso. O técnico do time espanhol, que foi comandado por Pep no passado, vive um período de tensão no cargo. Ao ser questionado sobre qual conselho daria ao compatriota, Guardiola arrancou risadas dos jornalistas com uma resposta, no mínimo, peculiar. O catalão utilizou uma metáfora direta e popular para explicar que cada um deve cuidar dos seus próprios problemas.

“Ele que mije com a dele que eu mijo com a minha. E como não vai mijar colônia, vai correr tudo bem. Vais ver. Aí tens o teu título!”, disparou Guardiola. A brincadeira serviu para quebrar o gelo, mas o comandante do City logo adotou um tom sério para defender o colega de profissão. Guardiola relembrou a parceria antiga entre os dois e destacou a dificuldade de trabalhar nos gigantes da Espanha. “Trabalhamos juntos e foi uma experiência incrível. Partilhamos muita coisa. Barça e Real Madrid são difíceis de gerir, pela pressão, por tudo o que os rodeia. Tudo gira em torno de ganhar”, analisou. Ele reforçou que Xabi Alonso possui capacidade total para reverter o cenário adverso, pois domina o vestiário e conhece os atalhos do clube.

Guardiola compara momentos das equipes Sobre o confronto dentro de campo, Pep mostrou ambição. Ele comparou o momento atual com as eliminatórias anteriores e viu sua equipe mais madura. “As eliminatórias do ano passado foram boas, mas estávamos em transição. Agora os jogadores que temos podem marcar a história. Temos de dar esse passo”, projetou. O treinador entende que o duelo contra o maior campeão do torneio serve como o teste definitivo para o City. Por fim, Guardiola recusou qualquer papel de “adivinho” sobre o futuro de Alonso no comando merengue. Ele negou contatos com a diretoria rival e focou na competência do adversário. “Desconheço o futuro. Não falei com Florentino Pérez. Se não ganhas em jogos grandes surgem dificuldades. Mas o Xabi domina a situação e sabe de tudo isto”, encerrou. O clima, portanto, mistura respeito mútuo e a tensão natural de um jogo que promete parar o mundo do futebol.