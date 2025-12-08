Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zubeldía transforma Fluminense como mandante no Brasileirão

Argentino termina competição com 100% de aproveitamento no comando do Tricolor, no Maracanã, e melhor campanha do returno
Os jogos dentro de casa sempre foram trunfo para o Fluminense, porém nesta reta final a campanha superou as expectativas. Sob o comando de Zubeldía, o Tricolor encerrou o Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento como mandante. Com o treinador argentino, o Flu venceu nove vitórias em nove jogos. A equipe teve 19 gols marcados e um sofrido. Na rodada final do Brasileirão, o Flu bateu o Bahia e garantiu vaga direta na Libertadores.

Ainda com Zubeldía, o Fluminense ainda se tornou o 2º melhor time de toda a competição como mandnate. A equipe em 19 jogos conquistou 46 pontos com 15 vitórias, um empate e apenas três derrotas. Ficou atrás apenas do campeão Flamengo, que fez 49 pontos.

A única derrota de Zubeldía foi diante do Vasco, em duelo que ocorreu no Maracanã. No entanto, o rival estava como mandante naquela partida. Fora isso, o Flu não teve atuações com espetáculos, mas consistente na defesa e eficiente no ataque.

Além da grande campanha como mandante, o Time de Guerreiros, aliás, fez a melhor campanha junto com o Palmeiras, com 37 pontos conquistados no returno. Foram 11 vitórias em 19 jogos, além de quatro empates e quatro derrotas. Desses, cinco foram ainda sob o comando de Renato Gaúcho.

Após encerrar a participação no Brasileirão, o Fluminense, assim, muda o foco para a Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o Vasco, na próxima quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal. Já a partida de volta será no domingo (14), às 20h30, no mesmo local. O vencedor, portanto, encara o classificado do confronto entre Corinthians e Cruzeiro, na final.

Fluminense

