Yuri, o atacante da tornozeleira eletrônica, marca e o Goytacaz é campeão da 4ª divisão do RJ

Jogador que estava em regime semiaberto fecha o placar na goleada do time de Campos sobre o Macaé por 4 a 1 / Crédito: Jogada 10

Neste domingo, 7/12, enquanto rolava a última rodada da Série A do Brasileirão, o Goytacaz enfrentou o Macaé pela volta da final da Série B2 do Carioca, a Quarta Divisão. Goleou por 4 a 1. Como empatou na ida por 1 a 1, o time, que assim como o rival subiu para a terceira divisão, conquistou o título. Muito celebrado para uma agremiação que se licenciou em 2024 e por isso caiu da Terceirona para a 4ª. O jogo marcou o retorno do público aos jogos do Goytacaz. Afinal, nas cinco partidas anteriores teve apenas público feminino e crianças. Também teve destaque o atacante Lekinho, o melhor do time. Marcou dois gols e deu assistência para o tento de Aranha. Mas o protagonista foi o meia-atacante Yuri, que fez o quarto gol da equipe.

Yuri ganhou fama nos últimos dias ao atuar pelo Goytacaz usando tornozeleira eletrônica, já que está em regime semiaberto por associação ao tráfico. Ele era jogador do Rio Branco, outra equipe da cidade, e foi preso em 2018, cumprindo pena de seis anos por tráfico de drogas. Entrou em regime aberto há sete meses e, como fez parte da equipe, foi um dos voluntários do Goytacaz, que montou um time de jogadores que disputam campeonatos amadores em Campos e na região. Embora reserva, Yuri entrou em várias partidas. E no duelo de domingo não foi diferente. Ele entrou no intervalo no lugar de Nicolas e fazia uma boa partida até que, aos 47 minutos, recebeu pela direita e mandou uma bomba, fazendo um golaço. Sua comemoração foi muito efusiva: ele correu até o alambrado que separa o campo da arquibancada para celebrar com a torcida, um desabafo para quem passou um tempo na cadeia, jogando com tornozeleira, já que não conseguiu autorização da Justiça que ela fosse retirada para os jogos. Fala, fera “Gratificante esse momento que estou vivendo e o apoio emocionante da torcida do Goytacaz. Foi uma volta por cima! Fiz um gol na final e do título. E agradeço a todos os amigos que acreditaram em mim quando cheguei e abraçaram a minha causa, permitindo que eu pudesse ter esse retorno”, disse aà Cariocão TV. Goytacaz e o apoio a Yuri O vice-presidente Leandro Nunes lembrou que o clube sempre buscou apoiar Yuri.

“Fizemos, junto com Yuri, um processo de socialização. Acreditamos que esse era o melhor caminho para o jogador. Nesta semana, o Brasil e o mundo acompanharam o caso, o que acabou dando maior visibilidade ao Goytacaz por esta ação. Leandro disse que também é motivo de grande felicidade resgatar um clube centenário, que possui a quinta maior torcida do estado, atrás apenas dos quatro grandes. O Goytacaz viveu um processo difícil. Esta diretoria assumiu em 2024, resgatou e reestruturou o clube, que, pela primeira vez, completou uma temporada com sucesso, alcançando um grande resultado. Nossa torcida mostrou presença: o jogador participou de todas as cinco partidas anteriores sem público, mas nesta final tivemos nossa torcida pela primeira vez. Não foi possível ter um público maior devido a limitações de infraestrutura.”