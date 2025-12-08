Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Xabi Alonso sofre com pressão, e Real Madrid avalia outras opções

Clube não garante permanência do treinador no cargo
Com três vitórias nos últimos sete jogos, Xabi Alonso ficou na corda bamba no Real Madrid. Assim, a diretoria do clube espanhol realizou nesta segunda-feira (8) uma reunião de emergência após a derrota para o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol. O principal tema foi o futuro do treinador, de acordo com o “Marca”.

Florentino Pérez e seus principais assessores permaneceram no estádio na madrugada para discutir o momento da equipe. Há insatisfação com o desempenho do Real Madrid nas últimas semanas, que perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o Barcelona — que já lidera com quatro pontos de vantagem.

Além disso, há preocupação sobre a condição física dos jogadores. A bola da vez foi o zagueiro brasileiro Éder Militão, que sofreu uma ruptura do ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com comprometimento do tendão proximal. Dessa forma, o zagueiro ficará cerca de quatro meses longe dos gramados e pode até perder a Copa do Mundo de 2026.

Por fim, a relação de Xabi Alonso com os jogadores também sofreu questionamentos. Portanto, a diretoria estabeleceu o jogo contra o Manchester City, da Inglaterra, na próxima quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, como prazo final para uma reação.

