Xabi Alonso sofre com pressão, e Real Madrid avalia outras opções

Com três vitórias nos últimos sete jogos, Xabi Alonso ficou na corda bamba no Real Madrid. Assim, a diretoria do clube espanhol realizou nesta segunda-feira (8) uma reunião de emergência após a derrota para o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol. O principal tema foi o futuro do treinador, de acordo com o “Marca”. Florentino Pérez e seus principais assessores permaneceram no estádio na madrugada para discutir o momento da equipe. Há insatisfação com o desempenho do Real Madrid nas últimas semanas, que perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o Barcelona — que já lidera com quatro pontos de vantagem.