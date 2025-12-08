Vitor Roque reafirma foco no Palmeiras e mira vaga na Copa do Mundo

Após temporada de afirmação no Verdão, atacante valoriza trabalho no clube, comenta futuro e projeta 2026 após ano sem taças

“Claro, eu sempre falo com muita humildade. É continuar trabalhando no Palmeiras e, se Deus quiser e eu for coroado com a convocação, vou ficar muito feliz”, afirmou o atacante, em entrevista no troféu Mesa Redonda, da Gazeta Esportiva.

Vitor Roque encerrou a temporada de 2025 como o principal goleador do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, coroando um ano de adaptação rápida e protagonismo sob o comando de Abel Ferreira. Contratado no início do ano, o atacante de 20 anos não apenas garantiu espaço entre os titulares como também acabou sendo convocado duas vezes para a Seleção Brasileira. Contudo, mesmo com a Copa do Mundo no horizonte, o camisa 9 mantém o discurso de humildade e foco no clube.

Vitor Roque focado no Palmeiras

Ao todo, o jovem atacante somou 20 gols em 56 partidas pelo Verdão em 2025. Diante de rumores de um possível retorno ao futebol europeu, Vitor Roque reiterou seu compromisso com o clube e lembrou o vínculo vigente até dezembro de 2029.

“Estou focado no Palmeiras. Tenho contrato aqui por bastante tempo e o futuro a Deus pertence”, declarou.

Um ano sem títulos e expectativas para 2026

A primeira temporada de Vitor Roque no Palmeiras terminou com frustrações coletivas. O time chegou perto em três competições, mas acabou com os vices do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Brasileirão. Mesmo assim, o atacante fez um balanço realista e projetou um novo ciclo para 2026.

“Eu sempre falo que é futebol. Nem sempre o Palmeiras vai ganhar tudo, nem sempre o Flamengo vai ganhar tudo. É continuar trabalhando, 2026 tem muito campeonato pela frente”, concluiu.