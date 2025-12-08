Vídeo! Interação inusitada entre Neymar e torcedor do Santos viraliza nas redes sociais

Camisa 10 esteve em campo no último duelo do Peixe pelo Brasileirão 2025, na Vila Belmiro, que terminou em vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

Uma interação inusitada entre Neymar e um santista, durante o aquecimento do Peixe na Vila Belmiro, antes da vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, chamou atenção de internautas nas redes sociais. Fã declarado do camisa 10, o torcedor em questão ofereceu “um de seus joelhos” ao craque, que respondeu a interação com bom humor e arrancou risadas de outros presentes.

Ao ouvir a oferta oriunda das arquibancadas, o camisa 10 entrou na brincadeira e respondeu com naturalidade: “Preciso de dois”. O torcedor, então, não pensou duas vezes e aceitou a contraproposta: “Pode pegar os dois. ‘Tá’ bom”. Enquanto o elenco seguia o aquecimento, o estádio já ecoava o nome do ídolo — que contribuiu com a permanência do clube na Série A. A última rodada do Brasileirão levou a Vila a um clima de despedida, tanto da temporada quanto, possivelmente, do craque. Isso porque o camisa 10 tem contrato até 31 de dezembro e ainda não definiu seu futuro no clube.

Depois da vitória sobre o Cruzeiro, o jogador permaneceu em campo e deu uma volta olímpica. O camisa 10 deixou o gramado com o estádio já quase vazio e ainda recebeu uma homenagem da principal organizada da equipe. Torcedor: “Ei, Neymar… pega meu joelho aqui pra você…” Neymar: “Eu preciso dos dois.”

O problema no joelho Antes de definir seus próximos passos, o jogador confirmou que fará uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo durante as férias, para, só então, planejar a próxima temporada. Ele desconversou sobre a permanência, mas reiterou o Santos como sua prioridade. “Não sei. Pedi para que esperassem esses jogos, agora quero descansar uma semana, esquecer futebol. Mas, obviamente, meu coração é sempre do Santos. Vou deixar o Santos em primeiro lugar”, disse. Homenagem a Neymar A conexão não se limitou ao carinho das arquibancadas, visto que também recebeu homenagens da alta cúpula do clube. Assim que o grupo se dirigiu aos vestiários, o atacante caminhou até a área próxima ao banco de reservas e recebeu da diretoria uma placa em reconhecimento aos 150 gols pelo Peixe.