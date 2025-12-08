Veja quanto o Flamengo pode ganhar em premiação no Intercontinental

Veja quanto o Flamengo pode ganhar em premiação no IntercontinentalCaso seja campeão, Fla pode levantar cerca de R$ 37,7 milhões, somando passagem de fase mais título; veja os valores
Chegando quase a R$ 2 bilhões de receita em 2025, o Flamengo pode encher ainda mais os cofres nesta reta final de temporada. Afinal, o Rubro-Negro inicia sua campanha no Intercontinental já nesta quarta-feira (10/12) e pode angariar mais dólares para suas contas por conta da premiação do torneio.
A estreia do Flamengo se dará já nesta quarta-feira (10/12), contra o Cruz Azul (MEX), no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, pelo Dérbi das Americas. Se vencer o jogo, classificando-se à semifinal do Intercontinental, o Mais Querido ganhará 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,8 milhões no câmbio atual). A premiação em caso de eliminação é a metade; 1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões).
E se passar pelo Pyramids (EGI), garantirá no mínimo mais 4 milhões de dólares (R$ 21,5 mi). Esse valor, aliás, já é referente à premiação do vice-campeão. Já se o Rubro-Negro conquistar o título em cima do PSG (FRA), levantará 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26,9 milhões).
O Fla estreia contra o Cruz Azul, quarta, às 14h (de Brasília). Caso avance, a partida contra o Pyramids se dá no sábado (13/12). Por fim, a grande final contra o PSG ocorre na outra quarta-feira, dia 17 de dezembro. Será que o Mengão repetirá 1981?