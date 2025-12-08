Veja quanto o Flamengo pode ganhar em premiação no Intercontinental

Chegando quase a R$ 2 bilhões de receita em 2025, o Flamengo pode encher ainda mais os cofres nesta reta final de temporada. Afinal, o Rubro-Negro inicia sua campanha no Intercontinental já nesta quarta-feira (10/12) e pode angariar mais dólares para suas contas por conta da premiação do torneio.

A estreia do Flamengo se dará já nesta quarta-feira (10/12), contra o Cruz Azul (MEX), no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, pelo Dérbi das Americas. Se vencer o jogo, classificando-se à semifinal do Intercontinental, o Mais Querido ganhará 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,8 milhões no câmbio atual). A premiação em caso de eliminação é a metade; 1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões).