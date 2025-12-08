Slot afasta Salah e admite clima pesado antes do duelo contra Inter

Técnico do Liverpool explica decisão, critica postura do atacante e promete reavaliar a situação após a partida em Milão / Crédito: Jogada 10

A situação envolvendo Mohamed Salah foi o assunto principal na entrevista coletiva do técnico Arne Slot antes do jogo do Liverpool contra a Inter de Milão, marcado para esta terça-feira (8), pela 6ª rodada da fase de liga da Champions. O treinador deixou claro que, apesar do clima recente, não acredita que sua relação com o atacante tenha chegado ao fim. Ainda assim, foi direto ao ponto.

“Está muito claro para mim: ele não está com o grupo hoje”, disse. Slot explicou que apenas Salah poderia esclarecer a quem se referia quando fez declarações depois da última partida. Segundo o técnico, a comunicação foi simples: o egípcio foi informado de que não viajaria com o elenco. “Falamos bastante antes do jogo de sábado, mas foi só isso”, afirmou. Questionado sobre um possível rompimento, Slot disse não enxergar dessa forma.

“Ele pode sentir o que quiser, é direito dele. Eu, sinceramente, não percebi nada até sábado à noite. Jogador nenhum gosta de ficar fora, isso é normal. Mas ele sempre foi respeitoso com o staff, com os companheiros e treinou muito bem. Por isso, fiquei surpreso quando ouvi o que ele disse depois do jogo”, comentou. Arne Slot diz que decisão foi tomada pelo clube O treinador também reforçou que a decisão foi tomada pelo clube e que havia limites. “Ele não tinha o direito de agir daquela maneira. Costumo ser calmo, mas isso não significa fraqueza. Por isso, ele não está aqui hoje”, explicou.

Slot afirmou que o foco agora é o duelo contra a Inter e que, depois do jogo, a situação será reavaliada. “Sempre existe a chance de um jogador voltar. E a reação dele? Foi bem curta”, disse. Salah já vinha sendo reserva nas últimas três partidas e, desta vez, sequer esteve entre os relacionados para a viagem à Itália.