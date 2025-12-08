São Paulo quita dívida com empresários de Calleri e tem transfer ban retirado

A liberação ocorreu depois de o São Paulo encerrar uma dívida com a Bama, empresa de agentes responsável pela intermediação do retorno de Calleri ao clube, em 2021. O valor envolvido girava em torno de 1 milhão de dólares, aproximadamente R$ 5,3 milhões.

O São Paulo começou a semana com um alívio importante no planejamento para 2026. A Fifa retirou nesta segunda-feira (08/12) o transfer ban que impedia o clube de registrar novos jogadores. Assim, o nome do Tricolor não aparece mais na lista de equipes bloqueadas no site oficial da entidade.

O pagamento foi efetuado na última quarta-feira, no mesmo dia em que o São Paulo apareceu na relação de clubes punidos. A atualização no sistema da Fifa, porém, só acabou sendo efetivada nesta segunda.

Aliás, a pendência se arrastava desde a volta de Calleri ao São Paulo. Os empresários alegavam que não haviam recebido o valor combinado pela negociação e acionaram o clube na Fifa, resultando na punição.

Não é o primeiro transfer ban do São Paulo no ano

Não foi a primeira vez que o Tricolor enfrentou problemas do tipo em 2025. Em agosto, o Cerro Porteño havia conseguido impor um transfer ban ao São Paulo por causa de uma dívida referente à contratação do volante Bobadilla. Na ocasião, o clube brasileiro havia quitado apenas uma das parcelas da compra. Após acordo entre as partes, a sanção acabou sendo retirada.

Com a regularização da situação, o São Paulo volta a ter liberdade para inscrever reforços na próxima janela de transferências, que abre no dia 5 de janeiro e seguirá até 3 de março. Aliás, a diretoria considera a liberação crucial para seguir com o planejamento de reformulação do elenco e dos departamentos internos, que já vive um período de intensa movimentação.