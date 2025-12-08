São Paulo inicia reformulação profunda e promove mudanças internas

Crespo é mantido para 2026, enquanto diretoria planeja até 15 demissões de funcionários e avalia saída de jogadores com altos salários / Crédito: Jogada 10

O Brasileirão de 2025 terminou, mas o São Paulo vive dias de intensa movimentação no CT da Barra Funda. A permanência de Hernán Crespo como técnico para a temporada de 2026 já foi definida, porém as mudanças ao redor do elenco e da estrutura do clube prometem ser profundas. Entre os jogadores, a tendência é de um esvaziamento considerável no elenco. O volante Luiz Gustavo, contratado com status de liderança, mas que possui um dos maiores salários do grupo, dificilmente seguirá no Morumbis. Outros nomes também caminham para deixar o clube como Dinenno, Rigoni, Patryck Lanza e Young.

Contudo, e as saídas de jogadores já movimentam o mercado, o maior impacto nos bastidores ocorre entre os funcionários de longa data. Demissões recentes em setores como rouparia, massagem e segurança criaram desconforto e sensação de instabilidade entre os empregados. Muitos dos desligados acumulavam entre 20 e 30 anos de serviços prestados ao Tricolor, o que deixou o clima ainda mais pesado. “Vida que segue, mas é como se toda a culpa do time estar nessa situação fosse do roupeiro, do segurança e do massagista”, afirmou uma fonte presente no dia a dia do clube, para a ”Espn”. Internamente, há quem considere que a alta cúpula da diretoria agiu com “exagero”, especialmente pelo momento de incerteza vivido pelo São Paulo. Mesmo assim, o comando tricolor, liderado por Julio Casares, entende que a reformulação é necessária depois de uma temporada abaixo das expectativas em praticamente todos os departamentos. Demissões devem continuar no São Paulo As mudanças não ficarão restritas a algumas áreas. A diretoria projeta entre 12 e 15 desligamentos somente nesta semana, atingindo setores estratégicos como departamento médico, fisioterapia e fisiologia.

Nesta segunda-feira (08/12), foram confirmadas as saídas de Pedro Henrique Perez (médico), Paulo Eduardo Teixeira (auxiliar de fisiologia), Carlos Alberto Presinoti (coordenador de reabilitação física) e Cilmara Moretti (fisioterapeuta). A sensação predominante no CT da Barra Funda é de insegurança e apreensão. Funcionários temem novas decisões inesperadas e relatam um ambiente de tensão crescente. A direção tricolor argumenta que as mudanças têm como propósito eliminar zonas de conforto, aumentar a competitividade entre os departamentos e buscar um choque de gestão para 2026. A ideia é renovar estruturas internas, trazendo novos profissionais e oxigenando processos que, na visão da diretoria, estavam desgastados.