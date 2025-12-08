Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo cumpre apenas uma meta esportiva estipulada para 2025

São Paulo cumpre apenas uma meta esportiva estipulada para 2025

Tricolor fecha o Brasileirão apenas em oitavo, depende de combinação para ir à Libertadores e inicia planejamento para a próxima temporada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O São Paulo fechou a temporada de 2025 em um cenário bem diferente daquele projetado pela diretoria no início do ano. Entre metas esportivas não alcançadas, orçamento frustrado e pressões internas, o clube chega a 2026 com dúvidas significativas sobre elenco, investimentos e objetivos.

A derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão, consolidou um fim de Brasileirão aquém das expectativas. O Tricolor terminou em oitavo lugar, com 51 pontos, muito abaixo da meta estipulada para a competição, que era a sexta posição para assegurar presença direta na Libertadores.

A vaga, agora, depende de terceiros. Afinal, o time só disputará o torneio continental se Cruzeiro ou Fluminense conquistarem a Copa do Brasil. Ambos estão nas semifinais, diante de Corinthians e Vasco, respectivamente, e encerraram o campeonato nacional à frente dos paulistas, o que abriria uma vaga adicional em caso de título.

São Paulo termina longe das projeções iniciais

O balanço esportivo do São Paulo em 2025 também mostra uma coleção de resultados abaixo do planejado. Afinal, no Paulistão, a equipe caiu na semifinal. Na Copa do Brasil, parou nas oitavas. Apenas na Libertadores o clube cumpriu a meta estipulada no orçamento, chegando até as quartas de final.

A instabilidade marcou boa parte do percurso. Em determinado momento do Brasileirão, o time flertou perigosamente com a zona de rebaixamento. Assim, a oscilação culminou em mudança no comando técnico. Luis Zubeldía pediu demissão após a pior fase do time, e Hernán Crespo assumiu com a missão de reorganizar o elenco e recuperar o desempenho.

Com a temporada encerrada e ainda sem saber se estará na Libertadores, o São Paulo começa a execução de seu planejamento para 2026. A realidade financeira impõe cautela e influencia diretamente a estratégia para o próximo ano. A diretoria já decidiu promover seis jogadores das categorias de base ao elenco profissional, reforçando a aposta nos talentos de Cotia como alternativa à limitação de investimentos.

Saídas vão acontecer

Além disso, a reformulação do grupo também passa por saídas. Rigoni e Dinenno, com contratos no fim, dificilmente continuarão. Luiz Gustavo já disse que vai estender a carreira por mais um ano, mas sua permanência no Morumbi é incerta. Oscar, que se recupera de uma síncope vasovagal, ainda avalia se seguirá atuando profissionalmente.

Outros nomes devem ser negociados. Afinal, o lateral-esquerdo Patryck Lanza e o goleiro Young, que perderam espaço sob o comando de Crespo, podem ser envolvidos em transações para gerar receitas e aliviar a folha salarial.

Assim, com indefinições importantes e a necessidade de reconstrução, o São Paulo chega ao início de 2026 pressionado por resultados e pela urgência de retomar estabilidade esportiva e financeira. A próxima temporada, independentemente da vaga na Libertadores, será um teste para a capacidade de reação do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar