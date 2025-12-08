Repórter denuncia hostilidade de Bernabei durante festa do Inter no Beira-Rio; vídeo

Jornalista da mídia independente colorada relatou a agressão do lateral à ela, ainda no gramado do estádio após a vitória sobre o RB Bragantino

A comemoração do Internacional no Beira-Rio, marcada pelo alívio da permanência na Série A , ganhou contornos de tensão após a denúncia da repórter Nani Chemello, da Rádio Inferno, contra o lateral Bernabei. A suposta agressão ocorreu durante a celebração entre jogadores e torcedores, próximo às arquibancadas do estádio.

Em vídeo, nota-se que o jogador se aproxima de Nani, retira o fone da repórter e fala alguma coisa próximo ao ouvido antes de dar as costas para a profissional. A jornalista relatou que o lateral a abordou de forma hostil, em tom grosseiro, mas sustentou a coerência de suas avaliações.

“Infelizmente, durante a comemoração dos jogadores com a Popular, o Bernabei se sentiu no direito de tirar meu fone de ouvido e gritar ‘fala agora, fala agora’”, escreveu no X. E completou:

“Bernabei, tu não vai estragar minha felicidade. Mas se eu falei, foi porque tu é um dos responsáveis pelo momento ruim”.