Repórter da CazéTV é empurrada e tem microfone arrancado das mãos ao vivo; veja vídeo

Jornalista Aline Gomes relatava ao vivo sobre o clima de tensão nos arredores da Vila Belmiro quando sofreu a agressão do torcedor

A comemoração pela vitória do Santos na Vila Belmiro , nesse domingo (07), acabou marcada por um episódio de violência que interrompeu o trabalho da repórter Aline Gomes para CazéTV. Enquanto acompanhava a tensão nos arredores do estádio, a jornalista, que realizava uma entrada ao vivo, teve seu microfone arrancado das mãos por um torcedor.

O ataque ocorreu no momento em que Aline conversava com os apresentadores do estúdio, entre eles Casimiro Miguel, que reagiu imediatamente e repudiou a agressão. O streamer pediu que a profissional deixasse o local e buscasse segurança diante da confusão registrada nos arredores do estádio.

Em nota, o canal informou que a repórter passa bem e que as imagens serão entregues às autoridades para auxiliar na identificação do agressor.