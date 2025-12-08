Pedro vive expectativa por Intercontinental e pode ampliar recorde

Relacionado para a Copa Intercontinental, Pedro se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. O centroavante sofreu a lesão no dia 19 de novembro, durante treino no CT Ninho do Urubu. Dessa forma, perdeu a decisão da Libertadores contra o Palmeiras, no último dia 29, em Lima, no Peru.

Tetracampeão da Libertadores, o Flamengo se prepara para disputar a Copa Intercontinental e buscar o bicampeonato. Campeão em 1981, o Rubro-Negro bateu na trave em 2019 e amargou uma derrota na semifinal em 2022. Agora, tem uma nova oportunidade. Em processo de recuperação de lesão, Pedro, o maior artilheiro do clube em Mundiais, vive a expectativa de jogar.

Antes da lesão muscular, Pedro se recuperou de uma fratura no antebraço, que sofreu na semifinal contra o Racing, da Argentina. O problema, aliás, o tirou do jogo de volta. Portanto, por causa dos problemas físicos, o jogador perdeu a final da Libertadores e a reta final do Brasileirão. Agora, ele não quer ficar fora do Intercontinental.

Pedro soma quatro gols em Mundiais pelo Flamengo. Todos foram marcados em 2022. Assim, ele está à frente de Nunes, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol e Wallace Yan, que somam dois cada. Adílio, Danilo, Luiz Araújo, Gerson e Jorginho marcaram uma vez cada. Essa lista, aliás, considera os gols na Copa do Mundo de Clubes de 2025.

O Flamengo estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, no dia 10. O vencedor do Dérbi das Américas enfrentará o Pyramids, do Egito, que venceu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na Copa África-Ásia-Pacífico, no dia 13. O confronto vai definir o adversário do Paris Saint-Germain, da França, no dia 17.

