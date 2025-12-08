Palmeiras termina o Brasileirão como vice com mais pontos na história

Palmeiras termina o Brasileirão como vice com mais pontos na históriaPontuação desta temporada garantiria título ao Verdão em sete das últimas 19 edições do campeonato
O Palmeiras terminou o Brasileirão 2025 sem o título, mas com um recorde batido. Com 76 pontos conquistados, o clube se tornou o vice-campeão de maior pontuação na era dos pontos corridos com 20 clubes (desde 2006). A marca anterior era do Santos, que fez 74 pontos em 2019 (assim como o Verdão, terceiro colocado daquela edição).
Essa pontuação daria ao Palmeiras o título em sete das últimas 19 edições do campeonato (veja abaixo). Em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, pela última rodada da competição, o técnico Abel Ferreira exaltou o feito. Em especial, por se tratar de um “ano de reformulação”, como afirmou.
“A temporada de 2025 foi planejada em 2024, e agora conseguimos bater mais um recorde: 76 pontos, nunca um vice terminou com essa pontuação. Infelizmente uma equipe (Flamengo) foi melhor que o Palmeiras, em um ano de reformulação, com 17 saídas e 11 entradas, em que investimos dinheiro para o presente e para o futuro”, analisou o técnico.
Com cerca de R$ 700 milhões investidos na montagem do elenco, o Verdão terminou a temporada sem títulos: foi vice no Paulistão diante do Corinthians, vice na Libertadores contra o Flamengo e eliminado nas oitavas da Copa do Brasil também para o Corinthians, além da segunda posição no Brasileiro.
Apesar dos resultados, Abel se incomodou com questionamentos sobre os resultados. O técnico os classificou como “narrativas para prejudicar o Palmeiras”. Vale lembrar que esta é a primeira vez desde 2019 que o Palmeiras termina uma temporada sem título, e apenas a terceira desde 2015. Também desde 2014 o Verdão não passava dois anos seguidos sem um título nacional.
Veja todos os campeões brasileiros desde 2006 e suas pontuações
2006 – São Paulo (78)
2007 – São Paulo (77)
2008 – São Paulo (75)
2009 – Flamengo (67)
2010 – Fluminense (71)
2011 – Corinthians (71)
2012 – Fluminense (77)
2013 – Cruzeiro (76)
2014 – Cruzeiro (80)
2015 – Corinthians (81)
2016 – Palmeiras (80)
2017 – Corinthians (72)
2018 – Palmeiras (80)
2019 – Flamengo (90)
2020 – Flamengo (71)
2021 – Atlético-MG (84)
2022 – Palmeiras (81)
2023 – Palmeiras (70)
2024 – Botafogo (79)