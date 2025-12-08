Palmeiras termina o Brasileirão como vice com mais pontos na história

Essa pontuação daria ao Palmeiras o título em sete das últimas 19 edições do campeonato (veja abaixo). Em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará , pela última rodada da competição, o técnico Abel Ferreira exaltou o feito. Em especial, por se tratar de um “ano de reformulação”, como afirmou.

O Palmeiras terminou o Brasileirão 2025 sem o título, mas com um recorde batido. Com 76 pontos conquistados, o clube se tornou o vice-campeão de maior pontuação na era dos pontos corridos com 20 clubes (desde 2006). A marca anterior era do Santos, que fez 74 pontos em 2019 (assim como o Verdão, terceiro colocado daquela edição).

“A temporada de 2025 foi planejada em 2024, e agora conseguimos bater mais um recorde: 76 pontos, nunca um vice terminou com essa pontuação. Infelizmente uma equipe (Flamengo) foi melhor que o Palmeiras, em um ano de reformulação, com 17 saídas e 11 entradas, em que investimos dinheiro para o presente e para o futuro”, analisou o técnico.

Com cerca de R$ 700 milhões investidos na montagem do elenco, o Verdão terminou a temporada sem títulos: foi vice no Paulistão diante do Corinthians, vice na Libertadores contra o Flamengo e eliminado nas oitavas da Copa do Brasil também para o Corinthians, além da segunda posição no Brasileiro.

Apesar dos resultados, Abel se incomodou com questionamentos sobre os resultados. O técnico os classificou como “narrativas para prejudicar o Palmeiras”. Vale lembrar que esta é a primeira vez desde 2019 que o Palmeiras termina uma temporada sem título, e apenas a terceira desde 2015. Também desde 2014 o Verdão não passava dois anos seguidos sem um título nacional.

Veja todos os campeões brasileiros desde 2006 e suas pontuações

2006 – São Paulo (78)

2007 – São Paulo (77)

2008 – São Paulo (75)

2009 – Flamengo (67)

2010 – Fluminense (71)

2011 – Corinthians (71)

2012 – Fluminense (77)

2013 – Cruzeiro (76)

2014 – Cruzeiro (80)

2015 – Corinthians (81)

2016 – Palmeiras (80)

2017 – Corinthians (72)

2018 – Palmeiras (80)

2019 – Flamengo (90)

2020 – Flamengo (71)

2021 – Atlético-MG (84)

2022 – Palmeiras (81)

2023 – Palmeiras (70)

2024 – Botafogo (79)