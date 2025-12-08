Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras termina o Brasileirão como vice com mais pontos na história

Palmeiras termina o Brasileirão como vice com mais pontos na história

Pontuação desta temporada garantiria título ao Verdão em sete das últimas 19 edições do campeonato
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras terminou o Brasileirão 2025 sem o título, mas com um recorde batido. Com 76 pontos conquistados, o clube se tornou o vice-campeão de maior pontuação na era dos pontos corridos com 20 clubes (desde 2006). A marca anterior era do Santos, que fez 74 pontos em 2019 (assim como o Verdão, terceiro colocado daquela edição).

Essa pontuação daria ao Palmeiras o título em sete das últimas 19 edições do campeonato (veja abaixo). Em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, pela última rodada da competição, o técnico Abel Ferreira exaltou o feito. Em especial, por se tratar de um “ano de reformulação”, como afirmou.

“A temporada de 2025 foi planejada em 2024, e agora conseguimos bater mais um recorde: 76 pontos, nunca um vice terminou com essa pontuação. Infelizmente uma equipe (Flamengo) foi melhor que o Palmeiras, em um ano de reformulação, com 17 saídas e 11 entradas, em que investimos dinheiro para o presente e para o futuro”, analisou o técnico.

Com cerca de R$ 700 milhões investidos na montagem do elenco, o Verdão terminou a temporada sem títulos: foi vice no Paulistão diante do Corinthians, vice na Libertadores contra o Flamengo e eliminado nas oitavas da Copa do Brasil também para o Corinthians, além da segunda posição no Brasileiro.

Apesar dos resultados, Abel se incomodou com questionamentos sobre os resultados. O técnico os classificou como “narrativas para prejudicar o Palmeiras”. Vale lembrar que esta é a primeira vez desde 2019 que o Palmeiras termina uma temporada sem título, e apenas a terceira desde 2015. Também desde 2014 o Verdão não passava dois anos seguidos sem um título nacional.

Veja todos os campeões brasileiros desde 2006 e suas pontuações

2006 – São Paulo (78)
2007 – São Paulo (77)
2008 – São Paulo (75)
2009 – Flamengo (67)
2010 – Fluminense (71)
2011 – Corinthians (71)
2012 – Fluminense (77)
2013 – Cruzeiro (76)
2014 – Cruzeiro (80)
2015 – Corinthians (81)
2016 – Palmeiras (80)
2017 – Corinthians (72)
2018 – Palmeiras (80)
2019 – Flamengo (90)
2020 – Flamengo (71)
2021 – Atlético-MG (84)
2022 – Palmeiras (81)
2023 – Palmeiras (70)
2024 – Botafogo (79)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar