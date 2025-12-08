Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar celebra permanência do Santos na elite em casa noturna em SP

Neymar celebra permanência do Santos na elite em casa noturna em SP

Após vitória na última rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, astro vai para a capital paulista, aproveita a noite e canta pagode
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em festa! Neymar não se conteve e comemorou a permanência do Santos na elite do futebol brasileiro no último domingo (07/12). Depois da vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, na Vila Belmiro, o astro passou a noite na capital paulista. Ele aproveitou a estada para ir na casa noturna “Santo Cupido”. Inclusive, o atacante se empolgou, subiu no palco, cantou um pagode e cativou a plateia.

Ainda quando estava na Vila Belmiro, mais especificamente durante o aquecimento para o duelo contra o Cruzeiro, Neymar interagiu com torcedor e registro viralizou nas redes sociais pelo tom de brincadeira. Fã declarado do camisa 10, o torcedor em questão ofereceu “um de seus joelhos” ao craque, que respondeu a interação com bom humor e arrancou risadas de outros presentes.

Ao ouvir a oferta oriunda das arquibancadas, o camisa 10 entrou na brincadeira e respondeu com naturalidade: “Preciso de dois”. O torcedor, então, não pensou duas vezes e aceitou a contraproposta: “Pode pegar os dois. ‘Tá’ bom”.

Enquanto o elenco seguia o aquecimento, o estádio já ecoava o nome do ídolo — que contribuiu com a permanência do clube na Série A. A última rodada do Brasileirão levou a Vila a um clima de despedida, tanto da temporada quanto, possivelmente, do craque. Isso porque o camisa 10 tem contrato até 31 de dezembro e ainda não definiu seu futuro no clube.

Depois da vitória sobre o Cruzeiro, o jogador permaneceu em campo e deu uma volta olímpica. O camisa 10 deixou o gramado com o estádio já quase vazio e ainda recebeu uma homenagem da principal organizada da equipe.

Homenagem a Neymar

A conexão não se limitou ao carinho das arquibancadas, visto que também recebeu homenagens da alta cúpula do clube. Assim que o grupo se dirigiu aos vestiários, o atacante caminhou até a área próxima ao banco de reservas e recebeu da diretoria uma placa em reconhecimento aos 150 gols pelo Peixe.

Em discurso curto e emocionado, ele afirmou estar “muito feliz de alcançar essa marca em um clube tão grande” e agradeceu à torcida. “Eu amo o Santos, sempre vou dar a vida pelo Santos”, se declarou.

O resultado conquistado no domingo — com dois gols de Thaciano e um de João Schmidt — garantiu vaga ao Santos na Sul-Americana. Muitos veem a classificação à competição como trunfo para mantê-lo no time.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar