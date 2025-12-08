Maycon evita falar sobre futuro no Corinthians e concentra foco na Copa do Brasil

Maycon evita falar sobre futuro no Corinthians e concentra foco na Copa do BrasilVolante admite desejo de permanecer, mas dívida com o Shakhtar e condenação na Fifa tornam permanência improvável no Timão
O Corinthians convive, às vésperas da semifinal da Copa do Brasil, com uma incerteza importante no meio-campo. Maycon, referência técnica e liderança no elenco, ainda não sabe se seguirá no clube em 2026. Emprestado pelo Shakhtar Donetsk, o volante de 28 anos preferiu congelar qualquer discussão sobre o futuro e afirmou que, neste momento, sua atenção está voltada exclusivamente ao mata-mata nacional.
“Não é o momento para isso (falar sobre permanência). Meu foco total é na Copa do Brasil. Acho que já demonstrei o meu desejo, o clube demonstrou o dele. Já pedi para o clube e para os meus representantes negociarem à parte, pois não tenho interesse de estar com a minha cabeça nisso”, disse Maycon, em entrevista coletiva.
O discurso traduz a realidade. Afinal, apesar do interesse mútuo, a permanência é tratada internamente como improvável. O Corinthians ainda deve R$ 6,76 milhões ao Shakhtar pelo empréstimo do jogador. Além disso, o clube já foi condenado pela Fifa em razão desse débito, o que complica qualquer tentativa de renovação do vínculo.
“Meu foco é na Copa do Brasil. É o que posso controlar, é o maior sonho que tenho com a camisa desse clube é ganhar esse título. Atualmente, meu pensamento é 100% na Copa do Brasil. Se acontecer (de ficar) ficarei feliz, mas se não acontecer, prefiro terminar essa história com um título”, completou o volante.
Assim, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (10/12), às 21h30, no Mineirão, para enfrentar o Cruzeiro no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A decisão da vaga acontece neste domingo (14/12), às 18h, na Neo Química Arena.