Mattos fala sobre permanência de Neymar e projeta planejamento do Santos para 2026

Diretor reforça clima positivo do camisa 10 no clube, descarta Gabigol e fala de responsabilidade financeira para próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O futuro de Neymar no Santos segue como um dos principais assuntos na Baixada Santista, e o direto de futebol do clube, Alexandre Mattos, aproveitou o fim do Brasileirão para falar da situação do astro. O camisa 10 tem contrato até o fim de 2025, mas ainda não cravou se continuará no clube em 2026. Segundo o dirigente, porém, o cenário atual aponta para um desfecho favorável à permanência do ídolo. “O Neymar está aqui porque ele quer. O Neymar tem opções de mercado a perder de vista. A primeira coisa é isso. Eu vejo ele muito feliz desde que eu cheguei, a família, o pai, ontem ele até acompanhou o treino com a gente. Não vejo sentido nenhum em uma saída, óbvio respeitando se acontecer alguma coisa diferente”, disse o dirigente.

O diretor também fez questão de refutar rumores sobre o futuro do atacante e explicou que uma conversa formal entre todas as partes ainda será realizada. A prioridade inicial, segundo ele, foi a reta final do Campeonato Brasileiro, em que Neymar atuou no sacrifício e agora passará por uma artroscopia no joelho. “Nossa preocupação maior é de entender a felicidade dele. O que a gente viu hoje é uma pessoa muito feliz, a família feliz, ele tem tudo para ficar. Mas vamos com muita calma, ainda não conversamos, não teve nada, porque estávamos focados aqui. Agora com calma vamos conversar e com muita tranquilidade vamos acertar as coisas”, completou Mattos. Gabigol no Santos? Além de Neymar, outro nome ligado ao Santos nos bastidores voltou à pauta: Gabigol. O dirigente admitiu a boa relação com o atacante, atualmente no Cruzeiro, mas descartou qualquer movimento imediato. “Inclusive ele me deu a camisa dele, hein? Mas ele está focado com os objetivos do Cruzeiro, com jogo importante que é a semifinal da Copa do Brasil, e o futuro nós vamos aguardar. Desde o dia que eu cheguei eu falo isso: no Santos, a primeira coisa é ter responsabilidade”, afirmou.

Esse discurso de cautela marca o tom do planejamento santista para 2026. Mattos descartou grandes revoluções no elenco e destacou que a prioridade é otimizar a base atual, realizando apenas contratações pontuais e com atenção às limitações financeiras do clube. Planejamento para 2026 “Não temos que fazer nada drástico, o Santos tem uma base aqui que a gente acredita que terá um maior resultado do que teve esse ano. A gente, com muita calma, vai pontuar alguma coisa sim. O Santos não tem dinheiro a rodo, temos que ter muito pé no chão, errando, acertando, temos que aproveitar oportunidades de mercado. Às vezes arriscamos um pouquinho, porque é o que o Santos pode no momento”, explicou. Na projeção para a próxima temporada, o diretor fez questão de valorizar o papel da torcida ao longo de um ano turbulento e determinante para a reconstrução do clube.

“Eu diria que a torcida carregou o time no colo, desde a nossa chegada, aqui na arquibancada. Ela entendeu nosso momento, segurou a crítica, e por isso eu acredito que a gente pode ter um 2026 bem melhor”, afirmou. Por fim, Mattos ainda defendeu jogadores que foram alvo de críticas nas redes sociais, como Mayke e Thaciano. “O Mayke não teve investimento, o salário é o direito do cara. Tem muita coisa que se fala na internet, mas quem não queria o Mayke? Quero exaltar que profissional que é o Thaciano. Nunca deixou de treinar. Sou um dos últimos a sair do centro de treinamento, e sempre vou jantar e o Thaciano está lá, por isso que deu essa volta por cima hoje”, finalizou.