Mateo Ponte tira lições em 2025 e projeta conquistas no Botafogo

Apesar de uma temporada sem grande desempenho em comparação a de 2024, Botafogo fechou o ano com uma vitória consistente sobre o Fortaleza, no Nilton Santos, no domingo (7). Autor do último gol do Glorioso, Mateo Ponte afirma que os jogadores tiram lições do ano e ainda projeta um 2026 de “grandes conquistas”.

“Acredito que essa temporada foi de grande aprendizado para todos nós. Tivemos momentos de oscilação dentro do ano, mas agora o nosso time engatou uma sequência muito positiva e terminamos o campeonato com dez jogos de invencibilidade, algo que foi muito importante pra nós. Agora é descansar e voltar muito bem. Vamos trabalhar muito para que o próximo ano seja de grandes conquistas”, afirmou.