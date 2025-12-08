Mateo Ponte tira lições em 2025 e projeta conquistas no Botafogo

Mateo Ponte tira lições em 2025 e projeta conquistas no BotafogoUruguaio anotou o último gol do do Alvinegro na temporada em vitória sobre o Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Brasileirão
Apesar de uma temporada sem grande desempenho em comparação a de 2024, Botafogo fechou o ano com uma vitória consistente sobre o Fortaleza, no Nilton Santos, no domingo (7). Autor do último gol do Glorioso, Mateo Ponte afirma que os jogadores tiram lições do ano e ainda projeta um 2026 de “grandes conquistas”.
“Acredito que essa temporada foi de grande aprendizado para todos nós. Tivemos momentos de oscilação dentro do ano, mas agora o nosso time engatou uma sequência muito positiva e terminamos o campeonato com dez jogos de invencibilidade, algo que foi muito importante pra nós. Agora é descansar e voltar muito bem. Vamos trabalhar muito para que o próximo ano seja de grandes conquistas”, afirmou.
O Botafogo iniciou o ano com os vices da Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, além de uma campanha péssima no Campeonato Carioca. Após a queda nas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Alvinegro sofreu eliminações precoces na Libertadores e Copa do Brasil.
O time de Davide Ancelotti conseguiu a vaga para pré-Libertadores de 2026. No entanto, o clube ainda depende do título do Fluminense ou do Cruzeiro para confirmar a classificação direta para a fase de grupos da competição.
Em sua terceira temporada pelo Botafogo, Mateo Ponte defendeu o clube em 37 partidas na temporada. Ele alternou com Vitinho na titularidade na lateral direita. Além disso, o uruguaio marcou dois gols, ambos no Brasileirão.