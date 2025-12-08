Justiça sul-coreana condena casal por tentativa de extorsão a Son Heung-Min

Mulher que alegava estar grávida do capitão da seleção nacional cumprirá uma pena de quatro anos, enquanto o cúmplice ficará menos tempo recluso

A Justiça sul-coreana decidiu nesta segunda-feira, 8, pela condenação de uma mulher identificada pelo sobrenome Yang a quatro anos de prisão por arquitetar uma chantagem contra Son Heung-min. De acordo com as autoridades, trata-se de uma tentativa de extorsão a partir da falsa alegação de gravidez do atacante, usada, sobretudo, como ameaça para prejudicar a imagem pública do capitão da seleção nacional.

No processo, o Tribunal do Distrito Central de Seul confirmou que Yang enviou ao atleta imagens de ultrassom de um feto e usou o material para exigir dinheiro. Ela o ameaçava com alegações que tornaria o conteúdo público, caso não tivesse o pedido atendido. Em uma das transações, Son transferiu 300 milhões de wons (cerca de 200 mil dólares) à mulher.

As investigações apontam que inicialmente ela destinou a quantia à compra de artigos de luxo e itens pessoais. Posteriormente, junto ao cúmplice de sobrenome Yong, tentou obter mais 70 milhões de wons do atleta do Los Angeles FC. Desta tentativa que partiu a denúncia formal do atleta à polícia, levando à prisão do casal e ao avanço do inquérito.

Polícia prende o casal de suspeitos

Yang e Yong acabaram detidos em maio, com o caso ainda em andamento. Isso porque o tribunal concluiu que ambos atuaram de forma coordenada, e ela ultrapassou o campo das ameaças verbais ao acionar veículos de imprensa para explorar a condição de figura pública do atacante.