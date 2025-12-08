Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jovem dupla gringa do Botafogo pode render frutos para 2026

Jordan Barrera e Álvaro atuam pela primeira vez juntos e se destacam em vitória sobre o Fortaleza em último jogo da temporada
O Botafogo ganhou boas notícias e pode render caminhos positivos para 2026. Dupla gringa, Jordan Barrera e Álvaro Montoro jogaram juntos como titulares pela primeira vez e se destacaram na vitória sobre o Fortaleza, no Estádio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Montoro marcou um golaço que iniciou a reação, enquanto o colombiano por pouco não deixou sua marca. Aliás, o camisa 14 até balançou as redes, mas o lance foi anulado por toque no braço de Marçal dentro da área antes. Porém, mais do que isso, aproximação e dinâmica para o ataque. Os jovens tendem a render bons frutos para a próxima temporada.

“Estou muito feliz com o que estou vivendo aqui. Estou muito contente com a torcida, como nos apoia. Graças a Deus, classificamos para a Libertadores. Agora é desfrutar, continuar trabalhando para o que vem no próximo ano, continuar melhorando, continuar trabalhando e no próximo ano fazer melhor as coisas”, destacou Barrera, à Botafogo TV.

Contratado em julho de 2025 pelo Botafogo, Jordan Barrera, de 19 anos, teve problemas de lesão e disputou a Copa do Mundo Sub-20 pela Colômbia, o que o fez ter poucos jogos no clube alvinegro. Na reta final, teve uma sequência e correspondeu.

Do outro lado, o argentino Montoro, de 18 anos, chegou para o Mundial de Clubes e atuou em 23 jogos. Aliás, foram sete participações de gols com a camisa alvinegra. Ao longo do ano, junto com Vélez Sarsfield, o jovem atuou em 46 partidas, com sete gols marcados.

