Jonathan Jesus, do Cruzeiro, pode ir para o Zenit (RUS)

Raposa recebe proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50,4 milhões) pelo zagueiro de 21 anos, mas quer mais dinheiro

A Raposa, no entanto, pretende vendê-lo por um valor maior, segundo informações da “ESPN” desta segunda-feira (8/12), dia seguinte ao fim do Brasileirão. O clube mineiro, afinal, enxerga muito potencial no jovem zagueiro.

Em alta no Cruzeiro, o zagueiro Jonathan Jesus pode estar de saída da Raposa. Isso porque o Zenit (RUS) ofereceu uma proposta de cerca de 8 milhões de euros (algo como R$ 50,4 milhões no câmbio atual) pelo defensor de 21 anos.

Ele chegou à Toca da Raposa em 2024, após o Cruzeiro pagar R$ 8 milhões ao Ceará por 80% de seus direitos. Assim, possui contrato até o fim de 2029, o que resguarda o time celeste. Jonathan atuou em 29 partidas na temporada, anotando um gol e uma assistência.

No entanto, apenas 24 destas aparições foram como titular. Ele viu Fabrício Bruno e Villalba ganharem as posições na defesa com o técnico Leonardo Jardim. Dessa forma, atuou em 13 jogos no Brasileirão, com o time levando 14 gols neste período. Sem ele, foram 17 gols sofridos em 25 partidas. Jonathan foi titular na derrota por 3 a 0 para o Santos, no último domingo (7/12), pela derradeira rodada do Campeonato Brasileiro.