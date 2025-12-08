John Textor avalia ano do Botafogo: “Temporada louca”Empresário esteve presente na vitória do Alvinegro sobre o Fortaleza por 4 a 2, no Nilton Santos, pelo último jogo de 2025
Presente no Estádio Nilton Santos para acompanhar o último jogo do Botafogo em 2025, John Textor deixou um rápido recado para a torcida alvinegra após a vitória sobre o Fortaleza por 4 a 2, pela 38ª rodada do Brasileirão. O vídeo foi divulgado na redes sociais do clube na noite deste domingo (7/12).
“Obrigado por terem ficado conosco. Foi uma temporada louca. Tínhamos expectativas muito altas. Não chegamos onde queríamos, mas vocês permaneceram conosco até o fim. Estamos muito felizes em dar a vocês esta vitória no último dia. Agora é Libertadores novamente. Vamos buscar outra taça”, disse Textor.
O Botafogo está classificado para a fase preliminar da Libertadores, assim como ocorreu em 2024. No entanto, o Glorioso pode ir diretamente para a fase de grupos caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem o título da Copa do Brasil daqui a duas semanas.
Em sexto lugar, com 63 pontos, o Botafogo venceu 17 jogos, empatou 12 e perdeu nove em 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o Alvinegro caiu para LDU pelas oitavas de final. Já na Copa do Brasil caiu após perder para o Vasco nos pênaltis, em São Januário.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.