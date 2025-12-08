John Textor avalia ano do Botafogo: “Temporada louca”

Empresário esteve presente na vitória do Alvinegro sobre o Fortaleza por 4 a 2, no Nilton Santos, pelo último jogo de 2025 / Crédito: Jogada 10

Presente no Estádio Nilton Santos para acompanhar o último jogo do Botafogo em 2025, John Textor deixou um rápido recado para a torcida alvinegra após a vitória sobre o Fortaleza por 4 a 2, pela 38ª rodada do Brasileirão. O vídeo foi divulgado na redes sociais do clube na noite deste domingo (7/12). “Obrigado por terem ficado conosco. Foi uma temporada louca. Tínhamos expectativas muito altas. Não chegamos onde queríamos, mas vocês permaneceram conosco até o fim. Estamos muito felizes em dar a vocês esta vitória no último dia. Agora é Libertadores novamente. Vamos buscar outra taça”, disse Textor.